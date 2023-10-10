Аналитик допустил рост цен на газ и нефть из-за палестино-израильского конфликта

Палестино-израильский конфликт может стать причиной роста цен на нефть. Цены на газ уже выросли из-за остановки Израилем месторождения «Тамар». Об этом аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков заявил во вторник, 10 октября.

По словам эксперта, пока конфликт только немного повлиял на рынок нефти, но напряженность на Ближнем Востоке всегда приводит к росту цен.

«Основной риск здесь — втягивание Ирана. Многие СМИ уже начали указывать на то, что страна принимала участие в действиях ХАМАС, хотя официальный представитель Ирана в ООН это и опроверг», — напомнил Юшков в разговоре с Lenta.Ru.

Аналитик считает, что наибольшие опасения вызывает то, что страна может сократить экспорт нефти. Иран в последние годы наращивал объемы добычи и экспорта, несмотря на санкции. Поэтому, если сейчас государство сократит хотя бы часть, цены в условиях дефицита на рынке неизбежно пойдут вверх.

Юшков добавил, что цены на газовом рынке тоже пошли вверх, после того как Израиль остановил добычу на месторождении «Тамар», откуда часть газа шла на внутренний рынок, а часть — в Египет для сжижения.

Он отметил, что газа на мировом рынке не хватает, поэтому остановка даже небольшого проекта подтолкнула цены вверх. В Европе они достигли уже $500 за баррель.

«Так что пока конфликт повлиял в большей степени именно на газовые рынки, хотя потенциально больший риск связан именно с рынком нефти. Тем не менее шансов на то, что конфликт разрастется настолько, что в него будут втянуты многие страны, добывающие нефть, не так много», — заключил эксперт.

Накануне финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов заявил «Известиям», что нефтяной рынок отреагировал ростом на эскалацию конфликта в Израиле. Он рассказал, что 9 октября на торгах в Азии нефтяные котировки подскочили на 4%. Баррель Brent подорожал до $87,47, WTI — до $85,86. Резкому росту котировок способствовал конфликт между Израилем и Палестиной.

Утром 7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя движение ХАМАС.

Министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ. Позже он заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен.

Посольство Израиля в США 10 октября сообщило, что число погибших в настоящее время составляет 1008 человек, по меньшей мере 3418 получили ранения, пишет ИА «Регнум». В свою очередь, минздрав Палестины заявил, что с начала эскалации в секторе Газа погибли 849 палестинцев.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.