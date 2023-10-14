В Австралии заявили о твердом контроле нефтяного рынка Россией и Саудовской Аравией

Россия и Саудовская Аравия являются ключевыми игроками, контролирующими мировые цены на нефть, заявил 11 октября профессор Австралийского национального университета Амин Сайкал в своей статье для журнала The Strategist.

В то время как мир пытается совладать с высоким уровнем инфляции, ростом стоимости жизни и последствиями конфликтов на Украине и в Израиле, цена на баррель нефти марки Brent растет и приближается к отметке в $100. Однако что привело к такому росту, задался вопросом Сайкал.

«Два нефтедобывающих государства с противоположных концов политического спектра держат ключи к влиянию на цены на нефть: Саудовская Аравия и Россия», — считает профессор.

Несмотря на то, что Саудовскую Аравию принято относить к союзникам США, а Россию — к противникам, обе страны действовали согласованно в рамках формата ОПЕК+, чтобы сократить добычу нефти и стабилизировать ее рынок.

Так, КСА сократило добычу почти на 2 млн баррелей в сутки с отметки в 11 млн, Россия, в свою очередь, снизила добычу примерно на полмиллиона баррелей в день за последние несколько месяцев, что привело к дефициту поставок на мировом рынке, считает профессор Австралийского национального университета.

«Пока существует совпадение интересов Саудовской Аравии и России, цена на нефть вряд ли упадет в ближайшее время, если только не произойдет заметное сокращение мирового потребления, которого на данном этапе, похоже, не видно на горизонте, несмотря на экономический спад в Китае», — считает Сайкал.

4 октября вице-премьер РФ Александр Новак рассказал о рекордном спросе на нефть в летний и осенний период. Он отметил, что совместные действия стран ОПЕК+ привели к тому, что рынок стал сбалансированным.

Ранее тем же днем мониторинговый комитет ОПЕК+ подтвердил приверженность сделке по сокращению добычи до конца 2024 года, поблагодарив Россию и Саудовскую Аравию за взятые на себя обязательства.