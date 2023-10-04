Новак сообщил о рекордном спросе на нефть в мире в осенний период
Рекордный спрос на нефть наблюдается на сегодняшний день в мире в летний и осенний период, сообщил 4 октября вице-премьер РФ Александр Новак.
«Совместные действия [стран ОПЕК+] привели к тому, что рынок сбалансирован. Мы видим, что на сегодняшний день в летний и в осенний периоды спрос достаточно высокий, он обеспечен необходимыми предложениями», — отметил вице-премьер.
По его словам, договоренности между странами — участницами соглашения о дополнительном сокращении добычи в объеме 1,7 млн баррелей в сутки исполняются в полном объеме.
Ранее этим же днем, 4 октября, мониторинговый комитет ОПЕК+ подтвердил приверженность сделке по сокращению добычи до конца 2024 года, поблагодарив Россию и Саудовскую Аравию и Россию за взятые на себя обязательства по ней.
Тогда же Новак сообщил о продолжении Россией дополнительного добровольного сокращения поставок нефти на мировые рынки на 300 тыс. баррелей в сутки до конца декабря 2023 года.
В июне вице-премьер рассказал о продлении Россией добровольного сокращения добычи нефти на 500 тыс. баррелей в сутки на весь 2024 год, отметив, что страна уже находится на этом уровне добычи.