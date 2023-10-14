В Минсельхозе не подтвердили дефицит куриного мяса в России
В Минсельхозе не подтвердили существование дефицита куриного мяса в России. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе министерства в ответ на распространившееся 14 октября заявление компании «Юнирест», которая управляет сетями фастфуда KFC и Rostic's в России.
«В условиях сохраняющегося роста спроса на мясо птицы российские предприятия продолжают наращивать объемы производства — для этого задействованы все мощности. По итогам 2023 года ожидается положительная динамика показателей в отрасли», — указали в пресс-службе министерства.
Также там отметили, что внутренний потребительский рынок полностью обеспечен мясом птицы.
«По данным Национального союза птицеводов, приоритетным является удовлетворение потребностей населения в социально значимой продукции, в том числе через торговые сети», — сообщили в пресс-службе.
Глава Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО) Игорь Бухаров в беседе с «РИА Новости» отмечал, что рестораторы в основном закупают курятину у российских производителей. Бухаров при этом выражал уверенность в скором решении проблемы: «Когда есть дефицит, он восполняется через некоторое время».
Ранее, 27 сентября, «Известия» писали, что рестораторы анонсировали индексацию цен на суши и роллы до 14%. Бизнес объяснял удорожание в том числе нехваткой лосося. В России разведением рыбы, которую используют в ресторанах, занимаются небольшие производства в Мурманской области, говорили эксперты. При этом они отмечают, что в нашей стране вылавливается большое количество дикой красной рыбы, однако основная ее часть уходит на экспорт.