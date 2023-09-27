Реклама
Прямой эфир
Экономика
«Аэрофлот» вывел из иностранных реестров 45% своих импортных самолетов
Политика
Законопроект о нулевой ставке НДФЛ с зарплат до 30 тыс. рублей внесут в Госдуму
Общество
За езду в пьяном виде на электросамокате может грозить штраф до 30 тыс. рублей
Мир
Захарова назвала «козлом отпущения» спикера палаты общин Канады Рота
Мир
Конгрессвумен Грин призвала положить конец украинскому конфликту
Мир
Депутат Рады назвал ошибочным призыв США провести реформы на Украине
Экономика
Рестораторы анонсировали повышение цен на суши и роллы на 14%
Мир
В Совфеде предрекли Евросоюзу распад до вступления в него Украины
Мир
Сенат США предложил сократить грядущий пакет помощи Украине
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в центре Херсона
Мир
Reuters сообщило о признании судом вины Трампа в мошенничестве
Мир
Китай призвал страны сотрудничать с Россией в расследовании диверсии на СП
Мир
Авиация коалиции во главе с США создала опасные ситуации над Сирией 6 раз
Мир
Рогов сообщил о масштабном наступлении ВСУ в Запорожской области

Отчасти суши: рестораторы анонсировали подорожание блюд японской кухни

Как рост цен на лососевые и рис скажется на стоимости блюд
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Рестораторы анонсировали индексацию цен на суши и роллы до 14% в ближайшие дни. Об этом «Известиям» рассказали в компании «Dostaевский», где такое решение приняли в связи с подорожанием сырья. Также увеличение стоимости некоторых позиций на 10% подтвердили в сетях «Суши Экспресс» и «Сушишоп». Бизнес объясняет удорожание в том числе нехваткой лосося. В России разведением рыбы, которую используют в ресторанах, занимаются небольшие производства в Мурманской области, говорят эксперты. При этом они отмечают, что в нашей стране вылавливается большое количество дикой красной рыбы, однако основная ее часть уходит на экспорт.

Дорогой импорт

Российские рестораторы планируют проиндексировать цены на роллы и суши. В частности, об этом «Известиям» сообщили в компании «Dostaевский».

— Нам пришлось принять решение об увеличении стоимости некоторых позиций: в Москве — от 2,3% до 13,7%, в Санкт-Петербурге — от 2,9% до 12,6%. Несмотря на большой рост цен на сырье, которое мы закупаем для блюд, нам удалось остаться в том же ценовом сегменте. После этого повышения менять стоимость не планируем, но многое зависит от состояния рынка, — сообщили в пресс-службе компании.

Там отметили, что с июня наблюдается постоянный рост абсолютно на все сырье.

— Лосось в сентябре подорожал на 25%, угорь и тунец с июня — на 20%. Кроме того, сильно сказался рост цен на курицу — на 30–50%, которую мы также используем для приготовления роллов. Очень большой улов горбуши, который, по идее, должен был снизить стоимость, по факту на ней не сильно отразился, — пояснили в «Dostaевском».

Кроме того, там отметили, что из-за курса валют подорожал весь импорт, а это по большей части относится к японскому направлению: нори, креветки, угорь и так далее — рост по ним более 30%.

Увеличение стоимости некоторых позиций из меню подтвердили и в других компаниях.

— Морепродукты стали очень дорогими, себестоимость роллов повышается. Поэтому мы будем поднимать цены как минимум на 10–15% до конца сентября, — рассказали в «Суши Экспресс».

Об уже состоявшемся решении повысить цены «Известиям» сообщили и в столичных франчайзи сети «Сушишоп».

— Цены выросли где-то на 10% на отдельные роллы и большие сеты, — уточнили представители бизнеса.

Гремучая смесь: как перуано-японская кухня покоряет мир
И какие блюда кухни никкей сегодня можно встретить в российских ресторанах

Рестораны «Тануки» также увеличили стоимость некоторых позиций этим летом, сообщила «Известиям» управляющий сети Алла Бондаренко.

— Скоро мы представим новое сезонное меню, в котором не повысили, а, наоборот, постарались сделать цены более доступными и разрабатывали новинки с учетом тех продуктов, которые мы можем закупать без перебоев, — пояснила представитель бизнеса. По ее словам, компания будет держать цены до последнего.

Если брать за основу текущую стоимость импортных закупок, то она вынуждает увеличивать стоимость на 10–15%, отметил основатель проекта «Моремания», президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Виталий Корнев.

— Обсуждать эту ситуацию и принимать решение вместе с партнерами мы будем в середине октября. Однако настрой у всех в это непростое время — держать цены до последней возможности. Пока запасы позволяют нам сохранять стоимость на том же уровне, что и раньше. Очень способствует этому рекордный вылов в этом году на Дальнем Востоке. Цены на отечественную рыбу упали и частично компенсировали подорожание импортной продукции, — пояснил он.

Будут пытаться сдерживать цены и в сети «Якитория».

— Мы применяем все возможные механизмы по сдерживанию, и стоимость блюд в 2023 году не повышалась. В этой непростой ситуации рестораны «Якитория» сознательно идут на снижение маржинальности, чтобы сохранить свою лояльную аудиторию, — пояснил «Известиям» директор по развитию бренда Александр Мурато.

«Известия» направили запросы и в другие компании, которые занимаются производством суши и роллов — «Хатимаки», «Многолосося» «Ёбидоёби». Также редакция обратилась в Росрыболовство и Минсельхоз с просьбой прокомментировать повышение цен на импортную рыбу.

Поймали ли больше

Одной из причин подорожания суши и роллов может стать дефицит лосося, сообщили «Известиям» представители бизнеса.

— У нас всего два завода в Мурманске, которые занимаются разведением лосося. Один из них сейчас ушел на профилактику. Соответственно, цена на рыбу выросла где-то на 10–15%, из-за того что спрос остался тем же, а количество рыбы уменьшилось. Поэтому это скажется и на увеличении стоимости суши, — заявил «Известиям» основатель сети рыбных магазинов «Курильский берег» Алексей Рудько.

По его оценке, стоимость лосося в России выросла уже на 10–15%.

При этом он отметил, что есть компании, которые действительно держат цену на свою продукцию, но кому-то это сделать не позволяет финансовая модель.

— Сегодня в России есть большая зависимость от импортной рыбной продукции. Это то, что мы раньше называли норвежской семгой, потом фарерским, а сейчас чилийским лососем. Для ресторанов берется именно эта рыба, альтернативы которой пока нет. В России есть очень небольшие ее производства в Мурманске, но на них тоже покупают импортного малька, которого затем выращивают, — пояснил омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы, основатель и владелец франшизы сети ресторанов «Мясо & Рыба» Сергей Миронов.

По его словам, чтобы в РФ вырастить такую рыбу, нужно еще 15 лет.

Рыба моей мечты: в магазинах начнут продавать лосося на 10-25% дешевле
В каких сетях можно будет купить камчатскую продукцию по сниженной цене

— Из-за того что Мурманск производит совсем немного этой рыбы для рынка, вслед за Чили, Фарерскими островами и прочими, растет цена на российскую рыбу. Причины этого самые разные — изменение курса доллара, усложнение логистики, проблемы с оплатой из-за санкций. Поэтому весь этот год стоимость норвежской семги растет очень серьезно и будет продолжать расти, — пояснил Сергей Миронов.

При этом он отметил, что в России вылавливается большое количество дикой красной рыбы, однако она уходит на экспорт.

— Вся рыба, которую мы можем правильно, штучно, заморозить, к сожалению, уходит в Японию и Китай. То, что остается в России, это 40-килограммовые брикеты, из которых можно только сделать уху или салат «Мимоза». Общее решение на перевод этой рыбы в РФ есть, но пока для супермаркетов, а не для ресторанов, — пояснил ресторатор.

По словам гендиректора экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексея Плугова, импортное сырье, которое используется для суши и роллов, уже подорожало с начала года примерно на 25%.

— По нашим прогнозам, до конца года где-то еще на 5% вырастет стоимость лосося, плюс также на 5% ожидается подорожание импортного риса, который, как правило, используется для приготовления роллов и суши. Однако хотел бы заметить, что доля сырья в конечной себестоимости продукции невысока, — пояснил эксперт.

По его мнению, подорожание сырья играет роль, но повышение цен на роллы и суши будет зависеть от совокупности многих факторов. В их числе рост затрат бизнеса на бесплатную доставку, необходимость индексации зарплат сотрудниками, налоги, инфляция, отметил эксперт.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023