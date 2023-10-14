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Матвиенко допустила отказ России от участия в ПАЧЭС

Матвиенко: Россия может рассмотреть целесообразность своего участия в ПАЧЭС
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Фото: commons.wikimedia.org
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Россия может поднять вопрос о целесообразности участия в Парламентской ассамблее Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС), заявила 14 октября спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе встречи с председателем Великого национального собрания Турции Нуманом Куртулмушем в рамках «парламентской двадцатки».

Она подчеркнула, что организация стала политизированной структурой.

«ПАЧЭС, которая создавалась как <...> хороший инструмент расширения экономического, гуманитарного взаимодействия, превратилась в такую непонятную политизированную структуру», — сказала политик.

Матвиенко продолжила, что если ситуация не изменится, то Москва рассмотрит целесообразность своего участия в организации.

Как напоминает «Газета.Ru», ПАЧЭС была создана в 1993 году по инициативе России и Турции. В нее также входят Албания, Армения, Азербайджан, Болгария, Грузия, Греция, Молдавия, Северная Македония, Румыния, Сербия и Украина.

Ранее в субботу на вопрос «Известий» по итогам участия в парламентском саммите G20 Матвиенко указала, что индийско-российское взаимодействие только углубляется. Матвиенко отметила, что передала премьер-министру Индии Нарендре Моди приветствие президента РФ Владимира Путина. Индийский коллега ответил, что был бы рад принять главу российского государства.

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О том, что Матвиенко прибыла в Индию для участия в парламентском саммите G20, стало известно 12 октября. Саммит проходит с 13 по 14 октября. В нем приняли участие более 350 делегатов.

Мероприятие объединило спикеров — глав законодательных органов стран G20 и приглашенных государств.

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