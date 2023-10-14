Число погибших в Израиле при атаке ХАМАС россиян выросло до 16

Число погибших при атаке ХАМАС на Израиль россиян выросло до 16, еще восемь человек числятся пропавшими без вести. Об этом в субботу, 14 октября, сообщили в пресс-службе посольства РФ в Израиле.

Уточняется, что погибшие россияне также имели второе израильское гражданство. Консульский отдел посольства совместно с представителем МВД России в Израиле проверяют имеющиеся сведений и занимаются их подтверждением.

«По предварительной информации, полученной от израильских компетентных органов, по крайней мере один гражданин России, имеющий также гражданство Израиля, числится в списке находящихся в секторе Газа заложников ХАМАС», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о четырех погибших гражданах РФ и еще 12 без вести пропавших.

13 октября представительство РФ при Палестинской национальной администрации сообщило о проработке дат и маршрутов эвакуации россиян и граждан СНГ из сектора Газа. Количество заявок в списках на эвакуацию превышало 550, из них около 400 от граждан России.

Утром 7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

По последним данным, число жертв среди израильтян после нападения ХАМАС возросло до 1,3 тыс. человек, еще 3,3 тыс. получили ранения. Число палестинцев, погибших в результате ударов по сектору Газа, достигло 2,2 тыс. человек, еще 8,7 тыс. получили ранения.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, существовавшим до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Кроме того, Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль в свою очередь отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.