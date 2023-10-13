В центральных районах Израиля второй раз за день прозвучали сирены

Сигналы воздушной тревоги, предупреждающие о возможной ракетной атаке, прозвучали второй раз за день в центральных районах Израиля. Об этом 12 октября сообщила армейская пресс-служба.

«Сирены прозвучали в центральной части Израиля», — говорится сообщении.

Также тревога была объявлена в Ашдоде на юге Израиля. Город находится на полпути от Тель-Авива до сектора Газа.

Ранее в этот день The Jerusalim Post сообщила, что в Тель-Авиве и близлежащих городах звучали сирены воздушной тревоги. Уточнялось, что в городе Реховот в 20 км от Тель-Авива женщина получила осколочные ранения в результате ракетной атаки ХАМАС.

Утром 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

В последующие дни ЦАХАЛ продолжила наносить удары по сектору Газа и территории на юге Ливана. Так, 12 октября сообщалось, что израильские войска атаковали более 3,6 тыс. объектов в секторе Газа, на цели было сброшено около 6 тыс. бомб. В ночь на 13 октября ЦАХАЛ нанесла удары по 750 объектам ХАМАС в секторе Газа.

По последним данным, число жертв среди израильтян после нападения ХАМАС возросло до 1,3 тыс. человек, еще 3,3 тыс. получили ранения. Со стороны Палестины погибли 1537 жителей, 6612 пострадали.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.