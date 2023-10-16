«Открытие полевого офиса МУС в Украине — акт гибридной агрессии против России»

Становится все более очевидным, что в гибридной войне против России коллективный Запад открыл новый, теперь уже юридический фронт, в котором возомнившие себя «мировой элитой» негодяи намерены расправляться с гражданами России при помощи специальных юридических процедур, маскирующих беззаконие и создающих иллюзию соблюдения неких «правил».

Ордер Международного уголовного суда (МУС) на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой — один из таких псевдоюридических механизмов, внешне оформленный как судебное решение, но фактически не имеющий ничего общего с правосудием.

В рамках гибридного наступления на Россию 14 сентября 2023 года украинский офис генерального прокурора объявил об открытии в Киеве полевого офиса Международного уголовного суда. А открыл его тот самый прокурор МУС из Великобритании Карим Хан (фото ниже), подписавший 22 февраля 2023 года ходатайства об аресте Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с прокурором МУС Каримом Ханом в Киеве Фото: REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service

Ранее в число стран, которым посчастливилось иметь на своей территории полевые офисы МУС, входили Конго, Уганда, Центральноафриканская Республика, Кот-д'Ивуар, Грузия и Мали. Теперь в эту компанию «везунчиков» вошла и Украина.

Напоминаю, что в июле 1998 года в Риме 120 государств приняли Римский статут (РС), ставший основой для учреждения постоянного международного уголовного суда, уполномоченного осуществлять юрисдикцию в отношении лиц, совершивших преступление геноцида, преступления против человечности, военные преступления и преступления агрессии.

Однако в число стран, ратифицировавших Римский статут, не вошли ни «светоч мировой демократии» США, ни его несчастная колония Украина. А в 2002 году конгресс США принял Закон о защите американских военнослужащих (ASPA), который запрещал любое сотрудничество США с МУС и давал право президенту на применение вооруженных сил для освобождения любого американского военного, задержанного судом.

Когда прокурор МУС Фату Бенсуда из Гамбии, по простоте душевной веря в международное правосудие, запросила разрешение начать расследование предполагаемых военных преступлений, совершенных военными США в Афганистане, американцы сразу же аннулировали ее визу. Может быть, всё бы этим и ограничилось, если бы апелляционная палата Международного уголовного суда не поддержала прокурора и единогласно не постановила бы уполномочить его начать расследование военных преступлений в Афганистане.

Фату Бенсуда, прокурор Международного уголовного суда (МУС) Фото: Getty Images/Pacific Press/Contributor

В ответ на это президент США признал действия МУС угрожающими суверенитету страны, а также ее союзников и пригрозил суду санкциями за попытку начать расследование, которое Вашингтон посчитал незаконным. А госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Штаты не допустят, чтобы американцам угрожал орган, представляющий собой «пародию на правосудие».

«Несмотря на неоднократные призывы США и наших союзников, Международный уголовный суд не предпринял никаких действий по реформированию и продолжает проводить политически мотивированные расследования против нас и наших союзников, включая Израиль. <...> Кроме того, у нас есть веские основания полагать, что на высших уровнях руководства Международного уголовного суда существуют коррупция и неправомерное поведение, что ставит под сомнение объективность расследований в отношении американских военнослужащих».

После такой реакции США прокурор МУС Карим Хан, дабы самому не оказаться в американской тюрьме, возобновил расследование по Афганистану, но только в отношении преступлений, совершенных «Талибаном» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) и «Исламским государством» (запрещена в РФ), а уж никак не американскими военными. Таким образом, Карим Хан проявил удивительную «юридическую гибкость» и готовность использовать свою должность исключительно в интересах США и их сателлитов.

Фото: Global Look Press/Marcus Yam/Contributor

И вот уже 18 февраля 2015 года Верховная рада Украины, так и не ратифицировавшая Римский статут, приняла заявление о признании юрисдикции МУС, но исключительно в отношении преступлений, совершенных в Украине высшим руководством Российской Федерации, ДНР и ЛНР. 28 февраля 2022 года прокурор МУС, тот самый запуганный США и «юридически гибкий», Карим Хан выступил с заявлением о решении начать расследование в Украине, а на следующий день в МУС поступило обращение Литвы о расследовании преступлений на территории Украины.

Таким образом, Международный уголовный суд окончательно превратился в карательный орган, преследующий по указанию США иностранных политиков и использующий для прикрытия этого беззакония свои судейские полномочия. Если бы Международный уголовный суд был действительно независимым и беспристрастным, то он бы расследовал преступления, совершенные в Украине режимом Зеленского: именно он узурпировал власть в стране и, действуя в интересах США, спровоцировал военный конфликт с Россией, совершает военные преступления, преступления против мира и человечности; это на его совести сотни тысяч погибших и искалеченных граждан, миллионы разрушенных судеб, тысячи разрушенных домов, больницы, школ и детских садов; это он уничтожает каноническую Украинскую православную церковь и отправляет священников в тюрьмы; это он свернул в Украине свободу слова и закрыл независимые средства массовой информации; это он закрыл все оппозиционные партии и отправил неугодных политиков в тюрьмы; это он лишил оппозиционных режиму парламентариев гражданства и депутатских мандатов.

Такими же методами в нацистской Германии «боролся с коммунистами и евреями» Адольф Гитлер, развязавший в итоге Вторую мировую войну. Именно этими преступлениями и должен заниматься Международный уголовный суд. Для Зеленского и его неонацистов МУС должен был стать вторым Нюрнбергским трибуналом. К нашему глубокому сожалению, этого не произошло. МУС превратился в карательный орган, преследующий по указанию США иностранных политиков и использующий для этого свои судейские полномочия.

Фото: Global Look Press/IMAGO/Klaus Rainer Krieger

О крайне неэффективной работе МУС красноречиво свидетельствует статистика. Так, за 21 год своей деятельности Международный уголовный суд со штатом почти 1000 сотрудников и годовым бюджетом почти в €170 млн вынес всего 10 обвинительных приговоров за преступления, которые даже при поверхностном сравнении не сопоставимы по своим масштабам с преступлениями Зеленского и его банды: Зеленский совершил гораздо больше злодеяний, чем все осужденные МУС вместе взятые.

К примеру, Ахмад Аль Факи Аль Махди признан виновным в умышленном разрушении исторических и религиозных памятников в Мали в 2012 году. Приговорен к девяти годам тюремного заключения в 2016-м. Прокурором в процессе выступал тот самый прирученный США Карим Хан, открывший офис в Киеве.

Вопрос о том, должен ли Зеленский сидеть за решеткой за варварское разрушение исторических и религиозных памятников на территории Украины, остается риторическим: ни МУС, ни его «юридически гибкие» прокуроры этих преступлений в упор не видят.

Жермен Катанга приговорен к 12 годам тюремного заключения за преступления против человечности и военные преступления: нападение на гражданское население, уничтожение имущества, грабежи и убийства, совершенные в 2003 году в Конго. Прокурором выступал все тот же дежурный по выполнению американских «хотелок» Карим Хан. При этом уничтожения имущества и убийства гражданского населения, совершенные Зеленским, весь этот так называемый суд с его «юридически гибкими» прокурорами не замечает, как и всего происходящего в Украине, беззакония, а значит, и сам он является соучастником Зеленского и его банды.

Демонтаж монумента Славы Советской армии во Львове Фото: РИА Новости/Стрингер

В этой связи судебные решения об аресте президента России и уполномоченного по правам ребенка, как и открытие полевого офиса МУС в Украине «с целью расследования преступлений высшего руководства России, ДНР и ЛНР», — не просто насмешка над международным правом и международным правосудием, это явный, очевидный акт гибридной агрессии против Российской Федерации.

Не лишним будет упомянуть, что и немецкие нацисты Адольфа Гитлера, отправляя евреев и коммунистов в концентрационные лагеря, прикрывались ни чем иным, как судебными решениями: это достоверно установленные Нюрнбергским трибуналом факты. Нацистские судьи и прокуроры, принимавшие участие в этих зверствах, были осуждены в Нюрнберге как соучастники этих жутких преступлений. К сожалению, сегодня можно утверждать: если бы в то время в руках Гитлера был бы такой судебный орган, как нынешний МУС, то он обязательно бы принял решение об аресте руководителей стран — участниц антигитлеровской коалиции, так же как сегодняшний МУС выдал ордер на арест руководителя России.

В условиях, когда коллективный Запад открыл против Российской Федерации новый, юридический фронт, в котором заангажированные прокуроры и судьи МУС, прикрываясь противоправными судебными решениями, совершают тяжкие преступления против международного правосудия и основ национальной безопасности России, ответ агрессору должен быть мощным и эффективным. Считаю абсолютно необходимым создание на базе ШОС, БРИКС, Союзного государства России и Белорусии или любой другой международной площадки Международного трибунала по расследованию преступлений, совершенных неонацистами и их сообщниками на территории Украины с 2014 года.