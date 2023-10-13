Минобороны показало вскрытие войсками РФ опорных пунктов и укрытий ВСУ

Разведчики Южной группировки войск вскрыли дислокацию опорных пунктов и укрытий подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадрами работы российских войск поделилось Минобороны РФ в пятницу, 13 октября.

На записи видно, как операторы беспилотников сбрасывают снаряды на окопы, уничтожают огневые точки противника и его укрытия. Так, точные попадания по целям оставляют украинских военных без возможности закрепиться и вынуждают их покинуть свои позиции.

Накануне, 12 октября, в оборонном ведомстве сообщили, что подразделения Южной группировки отразили три атаки ВСУ в районах Клещеевки и Первомайского. Отмечалось, что были уничтожены три склада боеприпасов украинской армии.

Ранее в тот день в распоряжении «Известий» появились кадры работы танкистов Южной группировки войск в районе Белогоровки. Запись демонстрирует, как российские силы наносят удары по опорным пунктам и укрытиям украинских боевиков.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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