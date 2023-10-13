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Стали известны места, в которых россияне планируют провести новогодние праздники

Исследование: россияне планируют провести новогодние праздники в Таиланде, ОАЭ и Сочи
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Фото: РИА Новости/Нина Зотина
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Аналитики ЮKassa (сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей финтехкомпании ЮMoney), туроператора Anex и сервиса онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру» изучили самые популярные направления для новогоднего отдыха и опросили пользователей о планах на праздники. Результаты появились в распоряжении «Известий» 13 октября.

По данным опроса ЮMoney, 50% россиян планируют в новогодние праздники путешествовать по регионам РФ, 30% поедут в Москву и Санкт-Петербург. Еще 15% выбирают для новогоднего отдыха теплые страны, такие как Таиланд, ОАЭ, Шри-Ланка, Мальдивы. Остальные опрошенные поедут на горнолыжные курорты и в Европу.

Четверть респондентов уже забронировали жилье и билеты, но большинство ждет скидок на билеты, туры и гостиницы — так ответили 33%. Решить вопрос с новогодним отпуском в октябре планируют 5% россиян, а после ноябрьских праздников — 20%. Еще 17% опрошенных не будут бронировать жилье, потому что хотят остановиться у друзей или родственников.

По оценке туроператора Anex, внутри страны больше всего заявок приходится на Краснодарский край, Ленинградскую область, а также Калининградскую и Московскую области.

По данным «Суточно.ру», пока по числу бронирований на Новый год лидирует Санкт-Петербург. На втором месте Москва, на третьем — Казань. Также в десятку лидеров входят Сочи, Калининград, Кисловодск, Зеленоградск, Нижний Новгород и Шерегеш. Из перечисленных городов дешевле всего посуточное жилье в Калининграде — в среднем 4 274 рубля за сутки. Дальше идут Кисловодск (4 797 рублей) и Петербург (4 999 рублей). Самая дорогая аренда — в Шерегеше (в среднем 13 759 рублей за сутки).

Новогодние туры по России бронируют в среднем на пять дней, отмечают аналитики Anex. Чаще всего в путешествие едут парами или с детьми. Выбирают в основном отели категории «три звезды» с завтраками — по данным туроператора, это в принципе характерно для путешествий по России, особенно для экскурсионных поездок и сити-туров. Средний возраст туристов 35—40 лет.

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В конце сентября были названы топ-10 регионов с самым быстрым ростом доли и интереса по количеству бронирований отелей. Так, в список вошли Республика Ингушетия — рост на 200%, Орловская область — рост на 100%, Республика Адыгея — рост на 54%, Республика Мордовия — рост на 50%, Карачаево-Черкесская Республика — рост на 46%, Липецкая область — рост на 41,2%, Владимирская область — рост на 36%, Республика Марий Эл — рост на 35,7%, Смоленская область — рост на 33,3%, Курская область — рост на 33,3%.

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