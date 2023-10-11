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Норвежские ученые зафиксировали вероятный взрыв около Balticconnector

В Норвегии зафиксировали вероятный взрыв в районе Balticconnector 8 октября
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Фото: Lehtikuva/Mikko Stig/via REUTERS
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Сейсмологическое объединение NORSAR сообщило, что норвежские специалисты зафиксировали вероятный взрыв в ночь на 8 октября в Балтийском море возле газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией.

«NORSAR зафиксировал вероятный взрыв у берега Финляндии в Балтийском море в 01:20 по местному времени 8 октября 2023 года», — говорится в публикации.

По данным NORSAR, магнитуда составила 1,0. Отмечается, это намного ниже, чем при взрыве на «Северных потоках» в сентябре 2022 года. Возможный взрыв зафиксировали в 40 км к северу от эстонского города Палдиски.

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8 октября стало известно, что подводный газопровод Balticconnector между Финляндией и Эстонией был перекрыт из-за подозрений на утечку. Как указывается, операторы двух стран в этот день около 02:00 заметили необычное падение давления в магистрали. В связи с этим было принято решение закрыть клапаны газопровода.

10 октября президент Финляндии Саули Ниинистё допустил, что повреждение подводного финляндско-эстонского газопровода могло быть вызвано внешним воздействием. Он уточнил, что расследование инцидента продолжается в сотрудничестве Финляндии и Эстонии.

В этот же день Биржевые цены на газ в Европе выросли на 12% на фоне сообщений об утечке на Balticconnector. Так, ближайшие ноябрьские фьючерсы по индексу TTF — расположенного в Нидерландах крупнейшего в Европе хаба — открыли торги около отметки $487,8 за 1 тыс. куб. м. Однако около 14:55 мск их цена возросла до $534,4.

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что повреждение газопровода Balticconnector и кабеля связи, находящегося между Финляндией и Эстонией, должно быть тщательно расследовано. Он провел переговоры с премьер-министрами Эстонии и Финляндии Кайей Каллас и Петтери Орпо, на которых выразил им полную поддержку Евросовета.

Balticconnector построили в 2019 году. Магистраль проходит по дну Финского залива от эстонского города Палдиски до финляндского Инкоо.

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