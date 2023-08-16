Будет жарко: в Европе резко подорожал газ

Цена на газ на европейских рынках в первой половине августа резко пошла вверх — в определенные моменты рост котировок достигал 40%. Причиной такого стремительного роста послужили сразу несколько факторов, казалось бы, не связанных между собой. К середине месяца показатели удалось стабилизировать. В настоящий момент они колеблются в районе $450 за тысячу кубометров — таковы данные лондонской биржи ICE на 15 августа. Однако с тем, что кризис закончился, согласны далеко не все эксперты . Подробнее о ситуации и о существующих прогнозах — в материале «Известий».

Забастовки в Австралии

В середине прошедшей недели цены на лондонской бирже ICE впервые с конца июня превысили $450 за тысячу кубометров, а временами доходили и до $500. С одной стороны, это в четыре раза ниже, чем в аналогичный период прошлого года, с другой — в два раза выше августовских цен 2017–2021 годов.

Вероятно, важнейшим фактором, повлиявшим на столь резкий рост котировок, стала новость о планирующихся забастовках рабочих на австралийских заводах Chevron Corp. и Woodside Energy Group Ltd. Сотрудники компаний требуют повысить оплату труда и ограничить передачу работы сторонним подрядчикам. Остановка этих предприятий грозит сокращением всего австралийского экспорта СПГ на 50%, что составляет также более 10% мирового экспорта: Австралия является вторым после США поставщиком сжиженного газа в мире.

Таким образом, от того, насколько быстро менеджмент Chevron и Woodside придут к соглашению с профсоюзами, во многом будет зависеть динамика цены на газ. В начале июня прошлого года аналогичная ситуация возникла из-за забастовок на заводе Pluto LNG и плавучей платформе Prelude, принадлежащих компании Shell. Переговоры заняли более двух месяцев, и отгрузка возобновилась только 19 сентября. Впрочем, Chevron уже выступила с заявлением о готовности обеспечить бесперебойную работу станций по выработке СПГ даже в случае начала забастовок.

Плавучая платформа Prelude Фото: Shell Global

Для Евросоюза, главной задачей которого в энергетической сфере по-прежнему является замещение трубопроводного газа из России посредством сжиженного газа, любое событие (или угроза его наступления), так или иначе влияющее на ритмичность его поставок, приводит к колебанию цены. Впрочем, забастовки в Австралии в первую очередь окажут влияние на азиатский рынок энергоресурсов, где обострится конкуренция за незаконтрактованный СПГ.

Кстати, так же резко в августе выросла и стоимость транспортировки сжиженного природного газа. Как и в прошлом году, произошло это из-за опасений трейдеров относительно потенциального дефицита танкеров в преддверие отопительного сезона. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Spark Commodities, стоимость доставки СПГ с отгрузкой в октябре 2023 года увеличилась до $206 750, а цена бронирования перевозки в ноябре уже составляет $284 750. Аналитики агентства предупреждают, что при существующей динамике цен повторится прошлогодняя ситуация, которая была вызвана всё теми же устремлениями европейцев вытеснить российский трубопроводный газ из структуры своего энергобаланса.

Пекло в Европе

Второй фактор — это установившаяся в Европе аномальная жара. После рекордного за всю историю наблюдений июня аналитики предсказывают уже третью по счету волну тепла в середине августа. В ряде европейских стран температура воздуха вернулась к значениям выше 40 градусов по Цельсию.

Жара, как известно, резко увеличивает нагрузку на энергетическую систему и, соответственно, уровень потребления ресурсов. И если до 2022 года в Европе был только один пик такого потребления, приходившийся на зимние месяцы, то в последние пару лет к нему добавляется летний пик, вызванный высокими температурами.

К слову, по тем же причинам столь же резкий, хотя и краткосрочный и не такой масштабный скачок цен (6,5%) был зафиксирован в США. Аналитики также связывали его с погодными аномалиями в Аризоне и Техасе.

Фото: REUTERS/USA Today Network/Megan Mendoza

Дальнейшая краткосрочная динамика цен на газ будет зависеть от сочетания нескольких факторов, отметил в интервью «Известиям» специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов. «Сокращение предложения в случае остановки заводов по сжижению природного газа вследствие забастовки при неизменном спросе неминуемо приведет к более масштабному росту цен. <…> Что касается динамики цен на газ в конце лета и начале осени этого года, то при снижении температуры воздуха в Европе и окончании профилактических работ на месторождениях газа в Норвегии цены на газ закономерно начнут снижение. Особенно при достижении оптимальных отметок уровня заполняемости хранилищ газа. Если же забастовки рабочих на крупнейших СПГ-заводах Chevron и Woodside в Австралии всё же станут реальностью до срока заполнения хранилищ, Европу ждет взлет котировок природного газа на 40–50% от текущих цен», — заключил эксперт.

На данный момент у цены на газ есть и существенный сдерживающий фактор — уровень заполнения подземных хранилищ (ПХГ) Европы. В конце июля сообщалось, что он приближается к 85%. В прошлом году этот показатель к середине лета едва превышал 50%. Так что после того как в 2022-м европейцам удалось проскочить относительно теплую зиму, высокое значение уровня заполнения ПХГ пока вселяет определенную уверенность и оказывает стабилизирующее воздействие на рынок. Тем не менее даже максимальный объем резервов не гарантирует энергетическую безопасность Европы. Она вновь будет зависеть от того, насколько мягкой будет зима. И если европейцам в этот раз повезет меньше, чем в прошлом году, то закупки СПГ придется осуществлять уже в зимний период пиковых цен.

Что дальше

Всё это происходит на фоне практически нулевого роста добычи СПГ, вызванного как геополитическими, так и исключительно техническими причинами. Предложение остается на том же уровне, а спрос продолжает расти. Таким образом, любые события, подобные забастовкам в Австралии, могут провоцировать колебание цены.

Еще одним важнейшим фактором, который окажет влияние на формирование цены, аналитики называют восстановление экономики КНР. После постковидного провала в прошлом году, когда освободившиеся объемы ушли в Европу, эксперты ожидают увеличение потребностей Китая в СПГ. Как отмечает старший преподаватель Восточного факультета Государственного академического университета гуманитарных наук Андрей Волынский, темпы, с которыми КНР будет возвращаться на допандемийные показатели экономики, станут определяющим фактором на рынке энергоресурсов.

Фото: ТАСС/Zuma

— В прежние годы многие аналитики называли китайскую экономику в числе главных виновников ресурсного суперцикла: длительного периода ценового бума на ресурсы, в том числе энергетические. Сейчас идут дискуссии, стоим ли мы на пороге нового суперцикла. Если да, то, очевидно, помимо известных геополитических факторов и ограничений ведущую роль в новом суперцикле опять сыграет Китай. И, как можно ожидать, растущая индийская экономика. Уже сейчас можно заметить, что новости о динамике постковидного восстановления темпов роста ВВП Китая ощутимо влияют на рост цен на энергоресурсы не только в Азии, но и в мире в целом, — объясняет он.

Эксперт также отмечает, что рост ВВП Китая, в частности рост реального сектора, несмотря на все успехи властей Китая в деле повышения энергоэффективности производства, является крайне энергозатратным процессом. Кроме того, на мировые рынки, в том числе на цены на газ, оказывает влияние и китайская экологическая повестка. Энергетический сектор страны постепенно переходит с угля, который в огромных количествах добывается внутри страны, на альтернативные источники. И это не только возобновляемые источники энергии, но и газ, который Китай вынужден импортировать.

Отдельной строкой в этом сюжете проходит неопределенность в будущих поставках в Европу трубопроводного газа. В конце июня министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что шансы договориться с Россией о продлении истекающего в 2024 году транзитного соглашения невелики. Такой сценарий развития событий гарантированно ударит по европейской экономике. В отчете Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета указывается, что в этом случае поставки в страны ЕС могут снизиться до 45–73% от текущего уровня. Кроме того, усилится дефицит, что опять же повлечет за собой рост цен.

О возможных последствиях уже высказались в Австрии и Германии. Как заявил министр экономики и проблем климата страны Роберт Хабек, это может привести к отключению ряда промышленных мощностей.

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Цена на газ в Европе во многом зависит от готовности европейцев продолжать отказываться от потребления, главным образом — в промышленности, отмечает эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при Правительстве РФ Станислав Митрахович.

— Логика европейских бюрократов заключается в том, что если у вас нет химической и металлургической промышленности, то, следовательно, она ничего и не потребляет. А значит, можно таким способом удерживать в долгосрочной перспективе низкие цены на ресурсы.