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Названы повлиявшие на взлет цен на газ в Европе причины

Эксперт Вавилов: на цены на газ повлиял риск забастовки на СПГ-заводах в Австралии
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Фото: Global Look Press/Maksim Konstantinov
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Основная причина повышенной волатильности биржевых цен на газ в Европе — риск забастовки рабочих на СПГ-заводах Chevron и Woodside в Австралии — крупных экспортерах сжиженного природного газа, сообщил «Известиям» специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов 10 августа.

Эксперт обратил внимание на то, что стоимость натурального газа на хабе TTF в Нидерландах показывает сильный рост второй день подряд. Накануне, 9 августа, в вечернюю сессию цена превысила $480 за 1 тыс. куб. м. Утром 10 августа в течение первого часа торгов котировки газа показали ту же отметку — $480 за 1 тыс. куб. м и начали плавное коррекционное снижение, отметил он.

До этого, в начале июня, биржевые цены на газ в Европе находились на уровне $350 за 1 тыс. куб. м.

«Среди других факторов повышения цен — профилактические работы на месторождениях газа в Норвегии и жара в Европе. Сокращение предложения (в случае остановки заводов по сжижению природного газа вследствие забастовки) при неизменном спросе неминуемо приведет к более масштабному росту цен», — добавил Вавилов.

По его словам, это особенно актуально сейчас, когда европейские страны быстрыми темпами заполняют хранилища, пополняя запасы газа на зиму. Он объяснил, что восполнение запасов летом для расхода зимой — стандартная практика. В зимний период стоимость топлива гораздо выше из-за сезонного фактора. Если в 2022 году в это время хранилища были заполнены на 55%, то в 2023-м — уже на 80%. Предприятия, ответственные за заполнение хранилищ в Европе, помнят взлет прошлогодних цен и не хотят повторения того же сценария в этом году, уточнил эксперт.

«Что касается динамики цен на газ в конце лета и начале осени этого года, то при снижении температуры воздуха в Европе и окончании профилактических работ на месторождениях газа в Норвегии цены на газ закономерно начнут снижение. Особенно при достижении оптимальных отметок уровня заполняемости хранилищ газа. Если же забастовки рабочих на крупнейших СПГ-заводах Chevron и Woodside в Австралии всё же станут реальностью до срока заполнения хранилищ, Европу ждет взлет котировок природного газа на 40–50% от текущих цен», — заключил Вавилов.

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Ранее, 3 мая, глава комитета по защите климата и энергетике бундестага Клаус Эрнст («Левые») в интервью «Известиям» спрогнозировал, что биржевые цены на газ в Европе могут подняться во второй половине 2023 года из-за роста экономики Китая.

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