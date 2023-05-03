В бундестаге спрогнозировали рост цен на газ во второй половине 2023-го

Цены на газ могут подняться во второй половине 2023 года из-за роста экономики Китая. Об этом в интервью «Известиям» заявил глава комитета по защите климата и энергетике бундестага Клаус Эрнст («Левые»).

«В таком случае может наступить тяжелая ситуация. Во-первых, если мы будем покупать больше СПГ, страны третьего мира его просто не получат, ведь цены сильно вырастут. Вторая проблема заключается в том, что высокие цены на газ делают нас неконкурентноспособными по сравнению с США», — отметил депутат.

По его словам, для Германии отказ от российского газа — «не комфортная ситуация», несмотря на то, что у страны получается замещать поставки.

«Энергетический кризис в Германии не закончился. Главная проблема, как я уже отмечал, цена. В этом году у нас была мягкая зима, но никто не знает, какой будет следующая. Если мягкой, то проблем, скорее всего, будет меньше, чем при суровых температурах. Но высокие цены никуда не делись», — добавил Клаус Эрнст.

В интервью «Известиям» депутат также оценил версии взрывов на СП и ущерб от санкций против РФ для немецкой экономики.

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