Биржевые цены на газ в Европе за сутки выросли почти на 20%

Стоимость биржевых цен на газ в Европе поднялась выше $350 за 1 тыс. куб. м и ускорила темпы роста на 18,5%. Об этом 9 июня свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Июльские фьючерсы по индексу TTF открыли торги у отметки $296,5 за 1 тыс. куб. м. В дальнейшем их стоимость поднялась до $353,3 за 1 тыс. куб. м, увеличившись на 18,5% по сравнению с предыдущим днем.

25 мая в Европе стоимость газа впервые с 2021 года опустилась ниже $300 за 1 тыс. куб. м. По словам аналитика ФГ «Финам» Сергея Кауфмана, цена может опускаться из-за достаточных запасов в подземных газохранилищах в Евросоюзе, а также теплой и ветреной погоды.

Ранее, 27 апреля, издание The Wall Street Journal заявило, что ограничения на поставку сжиженного природного газа (СПГ) приведут к росту цен на природный газ.







В тот же день президент России Владимир Путин отметил, что мировые цены на природный газ будут расти.