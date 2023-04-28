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WSJ предупредила о росте цен на газ из-за ограничений на поставку СПГ из РФ

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Фото: REUTERS/Hannibal Hanschke
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Ограничения на поставку сжиженного природного газа (СПГ) приведут к росту цен на природный газ. Об этом 27 апреля написала газета The Wall Street Journal (WSJ).

«Европа предпринимает шаги по прекращению поставок одного из последнего значительного российского ископаемого топлива — морских поставок сжиженного природного газа. Вопрос в том, повредит ли этот шаг Европе больше, чем России», — говорится в публикации.

Журналисты отмечают, что европейские правительства могут столкнуться с очередной болезненной нехваткой газа в случае неблагоприятных погодных условий, таких как летняя жара или холодная зима, а также при непредвиденных перебоях с поставками.

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27 апреля президент России Владимир Путин заявил, что мировые цены на природный газ будут расти.

Ранее, 25 апреля, Европейская комиссия (ЕК) сообщила о запуске процесса совместных закупок газа среди стран Европейского союза (ЕС). Это назвали «ключевым шагом к наполнению газовых хранилищ к следующей зиме и переговорам о более выгодных ценах с международными партнерами».

18 апреля в ПАО «Газпром» предрекли столкновение Европы с серьезными трудностями при восполнении запасов газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) к следующей зиме из-за политического решения отказаться от импорта газа из России.

До этого, 15 февраля, вице-президент ЕК Марош Шефчович заявлял, что проведение совместных закупок газа, в том числе через долгосрочные контракты, не исключено. Говоря о готовящихся совместных закупках газа европейскими государствами, Шефчович отметил, что страны ЕС хотят выйти с официальным процессом государственных закупок на глобальный рынок до следующего сезона наполнения хранилищ. Тогда он прогнозировал, что этот процесс будет осуществлен к середине апреля.

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