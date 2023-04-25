Европейский союз (ЕС) запустил процесс совместных закупок газа среди стран – членов, сообщили в Еврокомиссии (ЕК) во вторник, 25 апреля.

15 февраля вице-президент ЕК Марош Шефчович заявлял, что проведение совместных закупок газа, в том числе через долгосрочные контракты не исключено. Говоря о готовящихся совместных закупках газа европейскими государствами, Шефчович отметил, что страны ЕС хотят выйти с официальным процессом государственных закупок на глобальный рынок до следующего сезона наполнения хранилищ. Тогда он прогнозировал, что этот процесс будет осуществлен к середине апреля.

16 января Шефчович сообщал, что страны ЕС намерены начать централизованно закупать газ уже этой весной. Он добавил, что к этому времени Еврокомиссия намерена обнародовать общие цифры по потребностям сообщества в газе на текущий год.

Евросоюз в декабре 2022 года согласовал создание механизма совместных закупок в Евросоюз минимум 13,5 млрд куб. м газа в 2023 году. В рамках этого механизма газовые компании союза и компании, потребляющие СПГ в странах ЕС, представят свои потребности в его импорте.

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