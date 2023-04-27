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Путин предрек рост мировых цен на природный газ

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Мировые цены на природный газ будут расти. Об этом 27 апреля заявил президент России Владимир Путин на церемонии доставки ядерного топлива на АЭС «Аккую» в Турции.

«Россия, безусловно, продолжит надежно обеспечивать Турцию энергетическими ресурсами, прежде всего природным газом. После того как «Аккую» заработает на полную мощность, мы, конечно, меньше будем поставлять, наверное, природного газа в Турцию. Это дорогой продукт сегодня и будет только дорожать», — сказал Путин.

Глава государства пообещал оказывать помощь Турции после разрушительных февральских землетрясений.

«Мы отдаем отчет в том, какие сложные задачи приходится сейчас решать турецкому правительству, президенту Турции по восстановлению инфраструктуры, жилья, социальных объектов, и готовы и дальше оказывать турецким партнерам необходимую помощь и содействие», — сказал Путин.

Он также рассказал, что помимо сотрудничества в сфере мирного атома обсуждал с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом актуальные вопросы развития российско-турецких отношений.

«В этой связи достигнут целый ряд принципиально важных совместных договоренностей. Мы условились и далее углублять взаимодействие в экономике и торговле, стимулировать поступательный рост двустороннего товарооборота, который по итогам 2022 года превысил $62 млрд», — сказал президент РФ.

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Ранее, 18 апреля, аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, что на мировом рынке нет переизбытка газа и дефицит сохраняется. По его словам, цены на него понизились на фоне теплой зимы, когда в Европе тратилось мало газа на отопление. Однако они всё равно выше расценок, существовавших на рынке до периода турбулентности, в 2019 году. Тогда они варьировались в районе $250–300 за 1 тыс. куб. м.

Ранее в этот день в ПАО «Газпром» предрекли столкновение Европы с серьезными трудностями при восполнении запасов газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) к следующей зиме из-за политического решения отказаться от импорта газа из России.

В феврале Юшков подчеркивал, что, несмотря на то что европейцам к следующей зиме придется закупить меньше газа для закачки в ПХГ, чем предполагалось, проблема остается. По его словам, Европе нужно будет закупать где-то газ, закачивать его в ПХГ, и тут она столкнется с конкурентами со стороны азиатских рынков.

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