Путин предрек рост мировых цен на природный газ
Мировые цены на природный газ будут расти. Об этом 27 апреля заявил президент России Владимир Путин на церемонии доставки ядерного топлива на АЭС «Аккую» в Турции.
«Россия, безусловно, продолжит надежно обеспечивать Турцию энергетическими ресурсами, прежде всего природным газом. После того как «Аккую» заработает на полную мощность, мы, конечно, меньше будем поставлять, наверное, природного газа в Турцию. Это дорогой продукт сегодня и будет только дорожать», — сказал Путин.
Глава государства пообещал оказывать помощь Турции после разрушительных февральских землетрясений.
«Мы отдаем отчет в том, какие сложные задачи приходится сейчас решать турецкому правительству, президенту Турции по восстановлению инфраструктуры, жилья, социальных объектов, и готовы и дальше оказывать турецким партнерам необходимую помощь и содействие», — сказал Путин.
Он также рассказал, что помимо сотрудничества в сфере мирного атома обсуждал с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом актуальные вопросы развития российско-турецких отношений.
«В этой связи достигнут целый ряд принципиально важных совместных договоренностей. Мы условились и далее углублять взаимодействие в экономике и торговле, стимулировать поступательный рост двустороннего товарооборота, который по итогам 2022 года превысил $62 млрд», — сказал президент РФ.
Ранее, 18 апреля, аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, что на мировом рынке нет переизбытка газа и дефицит сохраняется. По его словам, цены на него понизились на фоне теплой зимы, когда в Европе тратилось мало газа на отопление. Однако они всё равно выше расценок, существовавших на рынке до периода турбулентности, в 2019 году. Тогда они варьировались в районе $250–300 за 1 тыс. куб. м.
Ранее в этот день в ПАО «Газпром» предрекли столкновение Европы с серьезными трудностями при восполнении запасов газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) к следующей зиме из-за политического решения отказаться от импорта газа из России.
В феврале Юшков подчеркивал, что, несмотря на то что европейцам к следующей зиме придется закупить меньше газа для закачки в ПХГ, чем предполагалось, проблема остается. По его словам, Европе нужно будет закупать где-то газ, закачивать его в ПХГ, и тут она столкнется с конкурентами со стороны азиатских рынков.