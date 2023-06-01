Стоимость газа в Европе упала почти вдвое с начала весны

Цена на газ в Европе сократилась практически вдвое c начала весны, 31 мая торги закрылись на уровне $282 за 1 тыс. куб. м. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

В феврале фьючерсы на газ торговались на уровне около $515 за 1 тыс. куб. м. Таким образом, по сравнению с началом весны, цена упала на 45%. Самое сильное снижение — до $260 за 1 тыс. куб. м — было зафиксировано 30 мая, сообщает ТАСС.

Причинами такого резкого падения цены могли стать теплая погода, высокая заполненность газовых хранилищ и снижение спроса на газ в ЕС.

29 мая заместитель директора Центра экономики отраслей ТЭК ЦСР Сергей Колобанов выразил мнение, что цены на газ в Европе снижаются, так как европейские потребители не ожидают дефицита в зимний период, как это было в прошлом году. Колобанов указал на то, что благодаря введенным мерам экономии в регионе упало потребление газа, а за счет благоприятной погоды прошедшей зимой и весной удалось сохранить большие запасы в подземных хранилищах газа (ПХГ).

Ранее, 25 мая, стало известно, что цена на газ в Европе опустилась ниже $300 за 1 тыс. куб. м впервые с мая 2021 года. Так, с начала дня газ потерял 3,3% стоимости. Цена июньского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигала до $297,06 за 1 тыс. куб. м.