Стоимость газа в Европе впервые с 2021 года опустилась ниже $300

Цена на газ в Европе опустилась ниже $300 за 1 тыс. куб. м впервые с мая 2021 года. Об этом 25 мая свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Так, с начала дня газ потерял 3,3% стоимости. Цена июньского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигала до $297,06 за 1 тыс. куб. м.

Ранее, 18 мая, биржевые цены на газ в Европе в ходе торгов опустились до $347 за 1 тыс. куб. м.

Как объяснил «Известиям» финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов, это связано с высокой выработкой на ветрогенераторах, экстренными мерами для сдерживания цен, потреблением газа из подземных европейских хранилищ, оставшегося после зимы, и другим факторами.

До этого, 13 мая, аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман выразил мнение, что в случае жаркой погоды летом и раннего начала отопительного сезона в Европе возможен возврат цен на газ в диапазон $600–800 за 1 тыс. куб. м. Он также не исключил, что если погода будет благоприятной и не произойдут форс-мажоры на стороне предложения, то стоимость энергоресурса может находиться на уровне $200–300 за 1 тыс. куб. м.