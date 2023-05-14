Финаналитик предрек возможный рост цен на газ в Европе из-за погоды

Стоимость газа в Европе осенью текущего года будет зависеть от погодных условий. Аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман 13 мая спрогнозировал повышение цены до $800 за 1 тыс. куб. м при очень жаркой погоде.

«Стоимость газа в начале отопительного сезона в первую очередь будет зависеть от погодных условий. В случае жаркой погоды летом и раннего начала отопительного сезона мы считаем вероятным возврат цен в диапазон $600–800 за 1 тыс. куб. м. При этом в случае благоприятной погоды и отсутствия форс-мажоров на стороне предложения мы не исключаем и полной нормализации цен, что предполагает их возврат в диапазон $200–300 за 1 тыс. куб. м», — приводит его слова «РИА Новости».

Для компаний, чья цена реализации зависит от рыночных цен, текущая нормализация стоимости газа в Европе грозит снижением прибыли. К ним относится и «Газпром», который, по оценкам аналитиков, в 2023 году снизит скорректированную прибыль на 70% в годовом выражении, добавил Кауфман.

Между тем у части американских поставщиков СПГ цена не зависит от стоимости газа в ЕС, а формируется исходя из цены американского газового хаба Henry Hub с поправками. Для них важны в первую очередь объемы и прогнозы по спросу.

Ранее, 10 мая, цена июньского фьючерса, согласно данным сайта лондонской биржи ICE, на хабе TTF в Нидерландах опустилась ниже $400 за 1 тыс. куб. м впервые с 8 июля 2021 года. Еще в начале 2023 года голубое топливо стоило более $700. Как отмечал аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов «Известиям», стоимость природного газа в Европе снижается на фоне падения объемов потребления и, как следствие, спроса на европейском рынке. Он пояснил, что отопительный сезон закончился, в то же время пока не наступил сезон знойной жары, который требует усиленной работы кондиционеров и электричества.

При сокращении потребления и заполнении ПХГ опережающими темпами европейские цены на газ могут закрепиться ниже $400 за 1 тыс. куб. м и продержаться там до наступления жаркой погоды, возможно, весь май, а летом рост стоимости голубого топлива может привести цены в район $500–600, заключил Чернов.

До этого, 3 мая, глава комитета по защите климата и энергетике бундестага Клаус Эрнст («Левые») заявил в интервью «Известиям», что цены на газ могут подняться во второй половине 2023 года из-за роста экономики Китая. Для Германии отказ от российского газа — «некомфортная ситуация», несмотря на то, что у страны получается замещать поставки, добавил он.

27 апреля президент России Владимир Путин также заявил, что мировые цены на природный газ будут расти.