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Эксперт объяснил падение цены газа в Европе

Аналитик Чернов: стоимость газа в Европе снижается на фоне падения объемов потребления
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Фото: Global Look Press/dpa/Sina Schuldt
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Стоимость природного газа в Европе снижается на фоне падения объемов потребления и, как следствие, спроса на европейском рынке, рассказал аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов «Известиям» 10 мая.

Ранее в этот день цена июньского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах опустилась ниже $400 за 1 тыс. куб. м впервые с 8 июля 2021 года, свидетельствуют данные сайта лондонской биржи ICE. Еще в начале 2023 года голубое топливо стоило более $700.

«Отопительный сезон уже закончился, а знойная жара, при которой увеличивается использование кондиционеров и электричества, еще не наступила», — отметил эксперт.

Также повлияло и то, что ранее многие страны Евросоюза добровольно сокращали потребление газа, добавил он. При этом уровень запасов в подземных хранилищах газа (ПХГ) превышает средние значения за последние пять лет, значит, закачка газа в ПХГ к новому отопительному сезону идет опережающими темпами, подчеркнул Владимир Чернов.

По сообщениям ассоциации Gas Infrastructure Europe, уровень запасов в ПХГ на текущей неделе превысил 60,16%, что на 20% выше среднего показателя за последние пять лет.

При сокращении потребления и заполнении ПХГ опережающими темпами европейские цены на газ могут закрепиться ниже $400 за 1 тыс. куб. м и продержаться там до наступления жаркой погоды, возможно, весь май, а летом рост стоимости голубого топлива может привести цены в район $500–600, заключил Чернов.

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3 мая сообщалось, что глава комитета по защите климата и энергетике бундестага Клаус Эрнст («Левые») в интервью «Известиям» предположил, что цены на газ могут подняться во второй половине 2023 года из-за роста экономики Китая.

До этого, 27 апреля, президент России Владимир Путин также заявил, что мировые цены на природный газ будут расти.

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