Названы причины снижения биржевых цен на газ в Европе

Биржевые цены на газ в Европе в ходе торгов 18 мая опустились до $347 за 1 тыс. куб. м впервые с июня 2021 года, свидетельствуют данные сайта ICE. Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов объяснил «Известиям», с чем связано падение стоимости.

«Есть несколько причин снижения цен: высокая выработка на ветрогенераторах, экстренные меры для сдерживания цен (введены для снятия зависимости от российского газа), потребление газа из подземных европейских хранилищ, оставшегося после зимы, а также снижение спроса со стороны покупателей из-за завершения отопительного сезона и добровольное снижение потребления газа промышленностью и населением на 15% к 2021 году», — рассказал он.

Прогнозируя цены на конец мая—начало июня, эксперт предположил, что из-за низкого спроса на газ стоимость может упасть до $300 за 1 тыс. куб. м. После этого следует ожидать умеренного восстановления цен в районе $400 за 1 тыс. куб. м, считает аналитик.

«Учитывая, что на каждом рынке находятся спекулянты, то при росте цены выше $400, цена двинется на север к зоне $600–700. Спрос на газ повысится, когда власти начнут подготовку к новому отопительному сезону. Европа смогла пережить минувшую зиму в условиях резкого сокращения российских поставок газа из-за теплой погоды. Никто не знает, как в следующий раз сработают рыночные риски», — заключил Антонов.

Ранее, 13 мая, аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман в беседе с агентством «РИА Новости» выразил мнение, что в случае жаркой погоды летом и раннего начала отопительного сезона в Европе возможен возврат цен на газ в диапазон $600–800 за 1 тыс. куб. м. Он также не исключил, что, если погода будет благоприятной и не произойдут форс-мажоры на стороне предложения, то стоимость энергоресурса может находиться на уровне $200–300 за 1 тыс. куб. м.

3 мая сообщалось, что глава комитета по защите климата и энергетике бундестага Клаус Эрнст («Левые») в интервью «Известиям» предположил, что цены на газ могут подняться во второй половине 2023 года из-за роста экономики Китая.