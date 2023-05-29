Эксперт назвал причину снижения цен на газ в Европе

Цены на газ в Европе снижаются, так как европейские потребители не ожидают дефицита в зимний период, как это было в прошлом году. Такое мнение выразил заместитель директора Центра экономики отраслей ТЭК ЦСР Сергей Колобанов.

«Если в прошлом году шоковые высокие цены на газ были обусловлены в большей степени ожиданиями будущего дефицита газа в зимний период-2022/23 годов, то в настоящее время у европейских потребителей появилась некоторая уверенность «в завтрашнем дне», и текущая цена отражает баланс спроса-предложения», — сказал он «РИА Новости».

Колобанов указал на то, что благодаря введенным мерам экономии в регионе упало потребление газа, за счет благоприятной погоды прошедшей зимой и весной удалось сохранить большие запасы в подземных хранилищах газа (ПХГ). Эксперт добавил, что появилось несколько терминалов по приему сжиженного природного газа (СПГ), а спрос на топливо в Азии не восстановился до предполагаемого уровня, передает «Газета.Ru».

Специалист допустил, что в краткосрочном периоде котировки могут упасть еще ниже. При этом он обратил внимание на то, что потенциал производства СПГ в мире за прошедший год существенно не вырос, поэтому в случае спроса на топливо в Азии, жары и безветрия в Европе цена на газ может снова резко возрасти.

Ранее, 25 мая, стало известно, что цена на газ в Европе опустилась ниже $300 за 1 тыс. куб. м впервые с мая 2021 года. Так, с начала дня газ потерял 3,3% стоимости. Цена июньского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигала до $297,06 за 1 тыс. куб. м.

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов 18 мая объяснил «Известиям», что это связано с высокой выработкой на ветрогенераторах, экстренными мерами для сдерживания цен, потреблением газа из подземных европейских хранилищ, оставшегося после зимы, и другим факторами.

До этого, 13 мая, аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман выразил мнение, что в случае жаркой погоды летом и раннего начала отопительного сезона в Европе возможен возврат цен на газ в диапазон $600–800 за 1 тыс. куб. м. Он также не исключил, что если погода будет благоприятной и не произойдут форс-мажоры на стороне предложения, то стоимость энергоресурса может находиться на уровне $200–300 за 1 тыс. куб. м.