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Глава Евросовета заявил о необходимости расследовать повреждение Balticconnector

Мишель: ЕС полон решимости обеспечить защиту своей энергетической инфраструктуры
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Фото: REUTERS/Johanna Geron
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Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что повреждение газопровода Balticconnector и кабеля связи, находящегося между Финляндией и Эстонией, должно быть тщательно расследовано.

«ЕС полон решимости обеспечить и усилить защиту своей критически важной инфраструктуры. Необходимо тщательное расследование», — написал он в соцсети Х (бывший Twitter) 10 октября.

Перед этим Мишель провел переговоры с премьер-министрами Эстонии и Финляндии Кайей Каллас и Петтери Орпо, на которых выразил им полную поддержку Евросовета.

10 октября президент Финляндии Саули Ниинистё допустил, что повреждение подводного финляндско-эстонского газопровода могло быть вызвано внешним воздействием. Он уточнил, что расследование инцидента продолжается в сотрудничестве Финляндии и Эстонии.

В этот же день Биржевые цены на газ в Европе выросли на 12% на фоне сообщений об утечке на Balticconnector. Так, ближайшие ноябрьские фьючерсы по индексу TTF — расположенного в Нидерландах крупнейшего в Европе хаба — открыли торги около отметки $487,8 за 1 тыс. куб. м. Однако около 14:55 мск их цена возросла до $534,4.

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8 октября стало известно, что подводный газопровод Balticconnector между Финляндией и Эстонией был перекрыт из-за подозрений на утечку. Как указывается, операторы двух стран в этот день около 02:00 заметили необычное падение давления в магистрали. В связи с этим было принято решение закрыть клапаны газопровода.

Balticconnector построили в 2019 году. Магистраль проходит по дну Финского залива от эстонского города Палдиски до финляндского Инкоо.

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