Пашинян отметил готовность ЕС и США помочь беженцам Нагорного Карабаха

Брюссель и Вашингтон выразили готовность оказать помощь Армении для решения гуманитарных проблем беженцев из Нагорного Карабаха. Об этом премьер-министр страны Никол Пашинян заявил 10 октября в интервью Общественному телевидению Армении.

«В Гранаде было зафиксировано, что Евросоюз и США выразили готовность оказать помощь Армении для решения гуманитарных проблем беженцев Нагорного Карабаха», — сказал политик.

Он назвал это положительным результатом своего визита в Испанию. Также он отметил, что ЕС готов углубить отношения с Арменией настолько, насколько на это готов Ереван.

Ранее, 6 октября, во время встречи с еврокомиссаром по антикризисному управлению Янезом Ленарчичем Пашинян отметил, что Армении нужна финансовая поддержка для решения гуманитарных проблем беженцев из Нагорного Карабаха. Он сообщил, что в Гранаде вместе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен оценил существующие потребности беженцев и обсудил дальнейшую помощь стране.

В тот же день МИД Японии отметил, что страна решила выделить грант в размере $2 млн на оказание помощи беженцам из Нагорного Карабаха. Из этого гранта половину получит Красный Крест на здравоохранение, защиту, водоснабжение и другие расходы.

По последним данным, в Армению из Карабаха переехало более 100 тыс. человек. В конце сентября Ереван обратился к ЕС за помощью из-за наплыва беженцев.

После обострения конфликта в 2023 году минобороны Азербайджана 19 сентября объявило о начале антитеррористических мероприятий локального характера в Нагорном Карабахе. В азербайджанском МИДе заявили, что единственным путем к миру в Нагорном Карабахе является полный вывод оттуда армянских военнослужащих. На следующий день стало известно, что конфликтующие стороны договорились о полном прекращении боевых действий.

5 октября Пашинян на встрече с лидерами Евросоюза, Германии и Франции в Гранаде подписал декларацию о признании границ Азербайджана в 86,6 тыс. кв. км, включая Нагорный Карабах. Целостность Армении составляет 29,8 тыс. кв. км.

В тот же день Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз (ЕС) выделит €25 млн в качестве помощи Армении.

В 1988 году Нагорный Карабах заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над регионом, из-за чего обострились отношения страны с Арменией.

В 2022 году Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали в Праге заявление о признании Алма-Атинской декларации 1991 года, согласно которой Нагорный Карабах является территорией азербайджанского государства.