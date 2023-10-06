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МИД Японии сообщил о выделении гранта в $2 млн беженцам Нагорного Карабаха

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Фото: РИА Новости/Григорий Печорин
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Япония приняла решение выделить грант в размере $2 млн на оказание помощи беженцам из Нагорного Карабаха. Об этом в пятницу, 6 октября, сообщили на сайте японского МИДа.

«Учитывая тот факт, что более 100 тыс. человек были перемещены из-за военных действий Азербайджана 19 сентября, правительство Японии предоставит чрезвычайную безвозмездную помощь в размере $2 млн через Международный комитет Красного Креста (МККК) и Верховный Совет ООН», — говорится в пресс-релизе.

Из этого гранта половину получит Красный Крест на здравоохранение, защиту, водоснабжение и другие расходы. Вторая половина отойдет ООН на непродовольственные и другие товары.

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После нового витка обострения конфликта в 2023 году минобороны Азербайджана 19 сентября объявило о начале антитеррористических мероприятий локального характера в Нагорном Карабахе. В азербайджанском МИДе заявили, что единственным путем к миру в Нагорном Карабахе является полный вывод оттуда армянских военнослужащих. На следующий день стало известно, что конфликтующие стороны договорились о полном прекращении боевых действий.

Позднее, 28 сентября, лидер Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Самвел Шахраманян подписал указ, согласно которому НКР прекратит свое существование с 1 января. По последним данным, в Армению из Карабаха переехало более 100 тыс. человек.

Часть населения переехала из Карабаха в Армению. 30 сентября агентство Reuters сообщило, что Ереван обратился к Евросоюзу за помощью из-за наплыва беженцев.

5 октября председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз (ЕС) выделит €25 млн в качестве помощи Армении. Фон дер Ляйен отметила, что Евросоюз поддерживает гуманитарные нужды Армении и обсудит, что еще можно сделать для страны в связи с последними событиями в Нагорном Карабахе.

В 1988 году Нагорный Карабах заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над регионом, из-за чего обострились отношения страны с Арменией.

В 2022-м Пашинян и Алиев подписали в Праге заявление о признании Алма-Атинской декларации 1991 года, согласно которой Нагорный Карабах является территорией азербайджанского государства.

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