Пашинян призвал международное сообщество оказать помощь беженцам из Карабаха

Армении нужна финансовая поддержка, чтобы решать гуманитарные проблемы беженцев из Нагорного Карабаха. Об этом 6 октября заявил премьер-министр страны Никол Пашинян во время встречи с еврокомиссаром по антикризисному управлению Янезом Ленарчичем.

«Премьер-министр приветствовал визит Ленарчича в Армению, находящуюся в сложной ситуации, и отметил, что для преодоления кризиса, вызванного насильственным перемещением более 100 тыс. наших соотечественников из Нагорного Карабаха в результате проводимой Азербайджаном политики этнической чистки, поддержка международного сообщества, в том числе финансовая, также необходима», — говорится в сообщении пресс-службы на сайте армянского кабмина.

Пашинян также сообщил, что в Гранаде он вместе с председателем Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен оценил существующие потребности беженцев и обсудил дальнейшую помощь стране.

Ранее в этот день МИД Японии сообщил, что страна решила выделить грант в размере $2 млн на оказание помощи беженцам из Нагорного Карабаха. Из этого гранта половину получит Красный Крест на здравоохранение, защиту, водоснабжение и другие расходы. Вторая половина отойдет Организации Объединенных Наций (ООН) на непродовольственные и другие товары.

По последним данным, в Армению из Карабаха переехало более 100 тыс. человек. 30 сентября агентство Reuters сообщило, что Ереван обратился к Евросоюзу за помощью из-за наплыва беженцев. 5 октября Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз (ЕС) выделит €25 млн в качестве помощи Армении. Она отметила, что Евросоюз поддерживает гуманитарные нужды Армении и обсудит, что еще можно сделать для страны в связи с последними событиями в Нагорном Карабахе.

После обострения конфликта в 2023 году минобороны Азербайджана 19 сентября объявило о начале антитеррористических мероприятий локального характера в Нагорном Карабахе. В азербайджанском МИДе заявили, что единственным путем к миру в Нагорном Карабахе является полный вывод оттуда армянских военнослужащих. На следующий день стало известно, что конфликтующие стороны договорились о полном прекращении боевых действий.

В 1988 году Нагорный Карабах заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над регионом, из-за чего обострились отношения страны с Арменией.

В 2022 году Пашинян и Алиев подписали в Праге заявление о признании Алма-Атинской декларации 1991 года, согласно которой Нагорный Карабах является территорией азербайджанского государства.