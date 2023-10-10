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Израильский депутат указал на необходимость уничтожения ХАМАС

Депутат Кнессета Элькин: нужно уничтожать всё, что связано с ХАМАС
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Фото: REUTERS/Ronen Zvulun
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Палестинское движение ХАМАС действует по модели, по которой ранее действовали боевики международной террористической организации ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация), поэтому Израиль будет уничтожать всё связанное ХАМАС. Об этом в разговоре с «Известиями» 10 октября заявил израильский политик, депутат Кнессета Зеэв Элькин.

«ХАМАС повел себя по модели, по которой вел себя раньше ИГИЛ. Были нарушены какие-то минимальные принципы, были убиты женщины, дети, старики, были взяты в плен младенцы. Это то, что даже обычные террористические организации, как правило, себе не позволяют», — указал Элькин.

По его словам, отношение Израиля к группировке ХАМАС теперь будет как к ИГИЛ. Это, как указал политик, говорит о том, что израильское государство будет действовать соответствующе.

«Такую организацию надо уничтожать до последнего, всё, что с ней связано и это то, чем сейчас будет заниматься Израиль», — констатировал Элькин.

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И в чем стороны видят причины обострения ситуации в регионе

7 октября движение «ХАМАС» объявило о начале масштабной операции против Израиля «Буря Аль-Аксы». По его территории был совершен массированный ракетный удар со стороны сектора Газа. В ответ израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа.

Тогда же министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен. 8, 9 и 10 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила наносить удары по сектору Газа.

По последним данным, в результате атак более 900 жителей Израиля погибли. В свою очередь минздрав Палестины сообщил, что с начала эскалации в секторе Газа погибли 788 палестинцев.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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