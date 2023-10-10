The Drive сравнил атаки ХАМАС в Израиле с тактикой боевых действий на Украине

Военные аналитики сравнили тактику боевиков палестинского движения ХАМАС в боях против Израиля со стратегией, применяемой в украинском конфликте. Об этом написал портал The Drive.

В первую очередь речь идет об атаках малыми мобильными группами, которые Вооруженные силы Украины (ВСУ) широко применяли в первые месяцы конфликта, а теперь подобные действия продемонстрировали боевики ХАМАС.

«Демонстрируя новую тактику, которая в некотором смысле отражает [боевые действия] на Украине, ХАМАС вслед за массированной волной ракет совершило быстрые наземные атаки с использованием такого количества высокомобильных групп на такой обширной территории, что они смогли перехватить инициативу и захватить города и военные базы израильской армии», — отмечают авторы материала.

Они также указали на опубликованные в Сети видеозаписи, показывающее удары самодельных дронов ХАМАС по израильским позициям.

«Атаки с использованием дронов — тактика, наблюдаемая по всей Украине и которая сейчас повсеместно используется», — отмечается в статье.

Утром 7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя ХАМАС. В этой ситуации министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

Позже Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен. 8, 9, и 10 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила наносить удары по сектору Газа. Так, только за 9 октября армия Израиля атаковала 1707 целей радикалов в секторе Газа. Также стало известно, что ВМС Армии обороны Израиля нанесли удары по объектам ХАМАС, расположенным в прибрежной зоне сектора Газа.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.