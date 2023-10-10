Реклама
Прямой эфир
Пресс-релизы
Форум ООН по управлению интернетом стартовал в Японии
Мир
Чемпионат Европы по футболу 2028 года пройдет в Великобритании и Ирландии
Экономика
ЦБ презентует обновленные банкноты 1000 и 5000 рублей 16 октября
Мир
Лидеры ХАМАС отказались от переговоров о заложниках до окончания боевых действий
Мир
ВОЗ призвала открыть гуманитарный коридор в сектор Газа
Экономика
Минфин поддержал курс рубля продажей валюты на 5,3 млрд рублей
Мир
В ООН осудили решение Израиля о блокаде сектора Газа
Происшествия
Лифт с 14 людьми сорвался в шахту в пермской больнице
Общество
Глава Подольска умер на 48-м году жизни
Общество
Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановлено
Происшествия
В Кузбассе эвакуировали горняков из-за пожара на шахте
Мир
В секторе Газа в результате авиаудара погибли двое палестинских журналистов
Общество
СК завершил расследование дела Треповой о теракте в Петербурге
Культура
Третьяковская галерея впервые показала публике свой самый крупный экспонат

Sky News сообщил об отмене решения УЕФА по допуску сборных РФ среди игроков до 17 лет

Sky News: УЕФА отменил решение по допуску сборных России среди игроков до 17 лет
0
Фото: Global Look Press/Daniel Reinhardt
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменил решение о допуске спортсменов из России до 17 лет к турнирам. Об этом 10 октября сообщил в соцсети X (бывш. Twitter) журналист Sky News Роб Харрис.

«УЕФА отказался от идеи допустить российские команды среди игроков до 17 лет на международные турниры после негативной реакции», — написал Харрис.

В УЕФА заявили, что не удалось найти техническое решение, которое позволило бы играть российским командам.

Детям можно всё: почему сборные России до 17 лет допустили к ЧМ
Наша страна получила поддержку от главной организации в мировом футболе

Ранее, 8 октября, британское издание The Independent сообщило, что в УЕФА возникли разногласия из-за того, что организация решила допустить российские юниорские сборные до соревнований. Так, источник издания подчеркнул, что на президента УЕФА Александера Чеферина оказывается давление, чтобы тот снова поднял вопрос о недопуске российских команд. Также сообщалось, что окончательное решение по этому вопросу в УЕФА будет принято к 10 октября.

До этого, 5 октября, Международная федерация футбола (ФИФА) объявила о допуске юниорских сборных России до участия в чемпионатах мира в своих категориях. Разрешение связано с решением исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций, который позволил российским командам участвовать в континентальных первенствах. Также 26 сентября исполком УЕФА допустил до международных соревнований российские юношеские сборные, состоящие из игроков не старше 17 лет без гимна, флага, национальной символики и не на территории России.

При этом 27 сентября Украинская ассоциация футбола заявила, что команды не будут участвовать в турнирах УЕФА с россиянами. Затем к украинским спортсменам присоединились Англия, Польша, Латвия, Швеция, Дания, Норвегия, Литва и другие страны и также отказались играть в соревнованиях с участием юношеских сборных России. Также организаторы ближайшего чемпионата Европы по футболу среди девушек до 17 лет в Швеции сообщили, что не допустят российскую сборную до участия в турнире

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023