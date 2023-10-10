Sky News сообщил об отмене решения УЕФА по допуску сборных РФ среди игроков до 17 лет

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменил решение о допуске спортсменов из России до 17 лет к турнирам. Об этом 10 октября сообщил в соцсети X (бывш. Twitter) журналист Sky News Роб Харрис.

«УЕФА отказался от идеи допустить российские команды среди игроков до 17 лет на международные турниры после негативной реакции», — написал Харрис.

В УЕФА заявили, что не удалось найти техническое решение, которое позволило бы играть российским командам.

Ранее, 8 октября, британское издание The Independent сообщило, что в УЕФА возникли разногласия из-за того, что организация решила допустить российские юниорские сборные до соревнований. Так, источник издания подчеркнул, что на президента УЕФА Александера Чеферина оказывается давление, чтобы тот снова поднял вопрос о недопуске российских команд. Также сообщалось, что окончательное решение по этому вопросу в УЕФА будет принято к 10 октября.

До этого, 5 октября, Международная федерация футбола (ФИФА) объявила о допуске юниорских сборных России до участия в чемпионатах мира в своих категориях. Разрешение связано с решением исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций, который позволил российским командам участвовать в континентальных первенствах. Также 26 сентября исполком УЕФА допустил до международных соревнований российские юношеские сборные, состоящие из игроков не старше 17 лет без гимна, флага, национальной символики и не на территории России.

При этом 27 сентября Украинская ассоциация футбола заявила, что команды не будут участвовать в турнирах УЕФА с россиянами. Затем к украинским спортсменам присоединились Англия, Польша, Латвия, Швеция, Дания, Норвегия, Литва и другие страны и также отказались играть в соревнованиях с участием юношеских сборных России. Также организаторы ближайшего чемпионата Европы по футболу среди девушек до 17 лет в Швеции сообщили, что не допустят российскую сборную до участия в турнире