УЕФА намерен принять окончательное решение по юношеским сборным РФ к 10 октября

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 10 октября примет окончательное решение об участии юношеских сборных России в соревнованиях. Об этом 4 октября сообщил вице-президент организации Карл-Эрик Нильссон.

«Я не думаю, что в отношениях России и УЕФА должны быть какие-то серьезные конфликты интересов. Однако последние несколько дней заставили меня задуматься об этом», ― приводит слова Нильссона шведское издание Expressen.

По словам вице-президента, УЕФА организовал расследование для определения формы допуска юниорских национальных команд из России. В ходе инспекции союз планирует определить, как допуск российских игроков до международных соревнований отразится на возможности создания безопасных условий как для юных футболистов из России, так и для спортсменов из других стран.

Нильссон подчеркнул, что окончательное решение вопроса будет опираться на конвенцию ООН. Кроме того, вице-президент УЕФА заявил, что организации хотелось бы всячески избежать ситуации, когда детям придется сталкиваться с последствиями решений, принятых взрослыми.

Ранее в этот день Международная федерация футбола (ФИФА) заявила, что юношеские сборные России в возрасте до 17 лет допущены до участия в чемпионатах мира в своих категориях. Разрешение связано с решением исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций, который позволил российским командам участвовать в континентальных первенствах.

26 сентября исполнительный комитет УЕФА допустил до международных соревнований российские юношеские сборные, состоящие из игроков не старше 17 лет. Мужские и женские команды будут проводить матчи без гимна, флага, национальной символики и не на территории России.

На следующий день в пресс-службе Украинской ассоциации футбола сообщили, что команды не будут участвовать в турнирах УЕФА с россиянами. Позже Англия, Польша, Латвия, Швеция, Дания, Норвегия, Литва и другие страны также отказались играть в соревнованиях с участием юношеских сборных России. Также организаторы ближайшего чемпионата Европы по футболу среди девушек до 17 лет в Швеции сообщили, что не допустят российскую сборную до участия в турнире.