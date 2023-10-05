Реклама
Прямой эфир
Мир
В Италии допустили начало мирных переговоров между Москвой и Киевом уже весной
Экономика
Стоимость нефти Brent опустилась ниже $86 за баррель впервые с августа
Общество
Владимир Путин поздравил учителей с профессиональным праздником
Мир
В Польше заявили о мести Запада Украине в случае потери контроля
Мир
Госдеп США одобрил продажу Испании ЗРК Patriot почти на $3 млн
Мир
В 2024 году российские туристы смогут доехать до Сухума на «Ласточке»
Мир
Путин на встрече с Бжанией поздравил народ Абхазии с прошедшим Днем независимости
Армия
Расчеты миномета «Тюльпан» уничтожили укрепрайон наемников ВСУ
Экономика
Число кафе в новостройках в Москве выросло на 50%
Общество
В российских школах выявили нехватку математиков и физиков
Мир
На Украине планируют отказаться от понятия «инвалидность»
Общество
Синоптики спрогнозировали москвичам в четверг дождь и до +15 градусов
Спорт
В Госдуме не исключили возврат российских сборных к турнирам под эгидой ФИФА
Экономика
Совфед предложил кабмину обязать заводы ставить клеймо на бутылки для алкоголя

УЕФА намерен принять окончательное решение по юношеским сборным РФ к 10 октября

0
Фото: REUTERS/IMAGO/Roger Petzsche
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 10 октября примет окончательное решение об участии юношеских сборных России в соревнованиях. Об этом 4 октября сообщил вице-президент организации Карл-Эрик Нильссон.

«Я не думаю, что в отношениях России и УЕФА должны быть какие-то серьезные конфликты интересов. Однако последние несколько дней заставили меня задуматься об этом», ― приводит слова Нильссона шведское издание Expressen.

По словам вице-президента, УЕФА организовал расследование для определения формы допуска юниорских национальных команд из России. В ходе инспекции союз планирует определить, как допуск российских игроков до международных соревнований отразится на возможности создания безопасных условий как для юных футболистов из России, так и для спортсменов из других стран.

Нильссон подчеркнул, что окончательное решение вопроса будет опираться на конвенцию ООН. Кроме того, вице-президент УЕФА заявил, что организации хотелось бы всячески избежать ситуации, когда детям придется сталкиваться с последствиями решений, принятых взрослыми.

Дискуссионный кнут: не пора ли РФС вновь задуматься о переходе в Азию
Заявления президента УЕФА Александера Чеферина делают этот вопрос актуальным

Ранее в этот день Международная федерация футбола (ФИФА) заявила, что юношеские сборные России в возрасте до 17 лет допущены до участия в чемпионатах мира в своих категориях. Разрешение связано с решением исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций, который позволил российским командам участвовать в континентальных первенствах.

26 сентября исполнительный комитет УЕФА допустил до международных соревнований российские юношеские сборные, состоящие из игроков не старше 17 лет. Мужские и женские команды будут проводить матчи без гимна, флага, национальной символики и не на территории России.

На следующий день в пресс-службе Украинской ассоциации футбола сообщили, что команды не будут участвовать в турнирах УЕФА с россиянами. Позже Англия, Польша, Латвия, Швеция, Дания, Норвегия, Литва и другие страны также отказались играть в соревнованиях с участием юношеских сборных России. Также организаторы ближайшего чемпионата Европы по футболу среди девушек до 17 лет в Швеции сообщили, что не допустят российскую сборную до участия в турнире.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023