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УЕФА допустил до международных соревнований юношеские сборные РФ

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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение допустить сборные России до 17 лет до международных соревнований в течение нынешнего сезона. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

И женские, и мужские команды будут участвовать в матчах без флага, гимна и не на территории России.

«В связи с этим исполком обратился к администрации УЕФА с просьбой предложить техническое решение, которое позволило бы восстановить сборные России до 17 лет (как девочек, так и мальчиков), даже если жеребьевка уже проведена. Все матчи российских команд будут проводиться без флага страны, гимна», — говорится в заявлении на сайте УЕФА.

Исполком организации попросил администрацию УЕФА предложить техническое решение, чтобы включить российские команды соответствующих возрастов в турниры, даже если уже состоялись их жеребьевки.

«Продолжающееся отстранение УЕФА от игр взрослых сборных России отражает его приверженность борьбе с насилием. УЕФА полон решимости сохранять эту позицию до тех пор, пока не закончится [спецоперация] и не восстановится мир. Но, запрещая детям участвовать в наших соревнованиях, мы не только не признаем и не поддерживаем фундаментальное право на их целостное развитие, но и прямо дискриминируем их. Предоставляя возможность играть и соревноваться со сверстниками со всей Европы, мы инвестируем в то, что, как мы надеемся, станет более ярким и способным будущим поколением и лучшим завтра», — отметил президент УЕФА Александр Чеферин.

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Ранее, 22 июня, представитель УЕФА Йозеф Климент выразил надежду на скорое возвращение российских клубов в еврокубки. Он отметил, что миссия объединения сводится не только к развитию футбола, но и к его защите. Верим, что российским сборным и клубам будет разрешено соперничать против европейских команд.

До этого, 28 марта, исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал допускать до соревнований в качестве нейтральных атлетов только тех россиян, которые не поддерживают спецоперацию. Также было предложено отказывать в участии атлетам, связанным с Вооруженными силами и органами безопасности РФ. При этом президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков назвал нейтральный статус на Олимпийских играх нарушением прав человека, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что недопуск российских спортсменов неправомерен.

До этого МОК рекомендовал спортивным федерациям вообще не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях. Это произошло после начала 24 февраля 2022 года проведения Россией специальной военной операции по защите населения Донбасса.

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