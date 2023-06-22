УЕФА выразил надежду на скорое возвращение российских клубов в еврокубки

Представитель Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Йозеф Климент выразил надежду на скорое возвращение российских клубов в еврокубки. Об этом он заявил во время своего послания на конференции Российского футбольного союза (РФС) в Москве в четверг, 22 июня.

Как передает «Спорт-Экспресс», Климент отметил, что УЕФА объединяет 55 ассоциаций. Представитель УЕФА указал, что миссия объединения сводится не только к развитию футбола, но и к его защите. По его словам, пандемия коронавируса стала примером того, что, объединившись, можно преодолеть все препятствия.

«Сейчас мы сталкиваемся с другим вызовом, очень серьезным. Верим, что УЕФА преодолеет и эти сложности. Что скоро будут встречаться не только чиновники, но игроки. Верим, что российским сборным и клубам будет разрешено соперничать против европейских команд», — сказал Климент.

28 марта исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал допускать до соревнований в качестве нейтральных атлетов только тех россиян, которые не поддерживают спецоперацию. Также было предложено отказывать в участии атлетам, связанным с Вооруженными силами и органами безопасности РФ.

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков назвал нейтральный статус на Олимпийских играх нарушением прав человека, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что недопуск российских спортсменов неправомерен.

До этого МОК рекомендовал спортивным федерациям вообще не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях. Это произошло после начала 24 февраля 2022 года проведения Россией специальной военной операции по защите населения Донбасса.