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ФИФА допустила российские юношеские сборные до чемпионатов мира

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Фото: Global Look Press/IMAGO
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Юношеские сборные России в возрасте до 17 лет допущены до участия в чемпионатах мира в своих категориях. Об этом 4 октября сообщила Международная федерация футбола (ФИФА).

Разрешение связано с решением исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), который позволил российским командам участвовать в континентальных первенствах.

«Совет ФИФА утвердил распространение решения на чемпионат мира по футболу среди юношей до 17 лет и чемпионат мира по футболу среди девушек до 17 лет, для которого соревнования УЕФА служат квалификационным путем, что снимает дисквалификацию с команд из России, принимающих участие в этих турнирах», — сообщила пресс-служба ФИФА.

Российские команды будут допущены, если они будут выступать под названием «Российский футбольный союз», без национального флага, государственного гимна и экипировки в национальных цветах.

Для участия в юношеском чемпионате мира по футболу необходимо занять первые позиции на первенстве Европы в год, предшествующий турниру.

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26 сентября исполнительный комитет УЕФА допустил до международных соревнований российские юношеские сборные, состоящие из игроков не старше 17 лет. Мужские и женские команды будут проводить матчи без гимна, флага, национальной символики и не на территории России.

На следующий день в пресс-службе Украинской ассоциации футбола сообщили, что команды не будут участвовать в турнирах УЕФА с россиянами. Позже Англия, Польша, Латвия, Швеция, Дания, Норвегия, Литва и другие страны также отказались играть в соревнованиях с участием юношеских сборных России. Также организаторы ближайшего чемпионата Европы по футболу среди девушек до 17 лет в Швеции сообщили, что не допустят российскую сборную до участия в турнире.

Ранее, 28 марта, исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал допускать до соревнований в качестве нейтральных атлетов только тех россиян, которые не поддерживают спецоперацию. Также было предложено отказывать в участии атлетам, связанным с Вооруженными силами и органами безопасности РФ. При этом президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков назвал нейтральный статус на Олимпийских играх нарушением прав человека, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что недопуск российских спортсменов неправомерен.

До этого МОК рекомендовал спортивным федерациям вообще не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях. Это произошло после начала 24 февраля 2022 года проведения Россией специальной военной операции по защите населения Донбасса.

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