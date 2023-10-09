Independent сообщил о возможном изменении решения УЕФА о допуске юниорских сборных РФ

Внутри УЕФА возникли разногласия из-за решения организации о восстановлении российских юниорских сборных. Об этом в воскресенье, 8 октября, сообщает британское издание The Independent.

Источник, на который ссылается издание, заявляет, что на президента УЕФА Александера Чеферина оказывается давление с целью вновь поставить вопрос о недопуске российских молодежных команд. Таким образом, решение о допуске юниорских сборных РФ может измениться.

Чеферина уже вызвал недовольство совета УЕФА так как заранее не уведомил о том, что вопрос о смягчении санкций в отношении российского футбола будет рассмотрен на заседании 26 сентября.

Ранее сообщалось, что окончательное решение по этому вопросу в УЕФА примут к 10 октября.

Ранее, 5 октября, Международная федерация футбола (ФИФА) заявила, что юношеские сборные России в возрасте до 17 лет допущены до участия в чемпионатах мира в своих категориях. Разрешение связано с решением исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций, который позволил российским командам участвовать в континентальных первенствах.

26 сентября исполнительный комитет УЕФА допустил до международных соревнований российские юношеские сборные, состоящие из игроков не старше 17 лет. Мужские и женские команды будут проводить матчи без гимна, флага, национальной символики и не на территории России.

На следующий день в пресс-службе Украинской ассоциации футбола сообщили, что команды не будут участвовать в турнирах УЕФА с россиянами. Позже Англия, Польша, Латвия, Швеция, Дания, Норвегия, Литва и другие страны также отказались играть в соревнованиях с участием юношеских сборных России. Также организаторы ближайшего чемпионата Европы по футболу среди девушек до 17 лет в Швеции сообщили, что не допустят российскую сборную до участия в турнире.