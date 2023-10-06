Детям можно всё: почему сборные России до 17 лет допустили к ЧМ

Международная федерация футбола (ФИФА) допустила мужские и женские сборные России до 17 лет на чемпионат мира при условии прохождения отбора. Но только под названием «Российский футбольный союз», без флага, гимна и в нейтральных цветах. При этом ФИФА подтвердила, что отстранение всех остальных наших сборных от международных соревнований «остаются в силе до окончания конфликта» на Украине. Об этом сказано в заявлении организации. Украина уже потребовала отменить решения ФИФА и УЕФА по допуску России U17 и призвала к бойкоту игр с нашими командами.

Вслед за УЕФА

Первым о возвращении российских команд U-17 в свои турниры объявил УЕФА 26 сентября. Спустя неделю, 4 октября, аналогичное решение приняла уже ФИФА. В заявлении на своем сайте организация поддержала европейцев: «После решения исполнительного комитета УЕФА от 26 сентября 2023 года вновь разрешить участие российских представительных молодежных команд на уровне девочек и мальчиков до 17 лет совет ФИФА одобрил распространение этого решения на чемпионат мира по футболу U-17 и чемпионат мира по футболу среди женщин до 17 лет, для которых соревнования УЕФА служат квалификационным путем, тем самым отменив приостановку команд из России, принимающих участие в этих турнирах».

Однако, как и в решении УЕФА, есть условия: «Допуск обусловлен тем, что эти команды играют под названием «Российский футбольный союз», а не «Россия», в отсутствие их национального флага, национального гимна, играют в нейтральных цветах».

— Это хорошо и говорит о том, что международные организации поступили разумно. Ребята до 17 лет могут играть со своими сверстниками в футбол. Тем более это командные соревнования, — отметил «Известиям» помощник президента РФ и первый вице-президент ОКР Игорь Левитин. — ФИФА и УЕФА ведь понимают уровень развития футбола в нашей стране. И уход нашего футбола в Азию, видимо, считают нецелесообразным. Лучше оставить нас в европейской футбольной семье. Они не хотели, чтобы мы уходили в Азию.

По основным сборным решение ФИФА также дублирует УЕФА — никакого допуска до окончания боевых действий на Украине: «Совет ФИФА подтвердил свое осуждение действий России на Украине и подтвердил, что решение, принятое 28 февраля 2022 года, остается в силе до окончания конфликта».

— Конечно, любой из нас мечтает, чтобы все наши команды выступали на соревнованиях под своим флагом и гимном, — подчеркнул «Известиям» председатель комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев. — Но вы видите, какие у нас сложности с допуском к соревнованиям. История потом всё расставит на свои места. И Международному олимпийскому комитету, и всем федерациям, которые не допускают наших спортсменов, всем им будет стыдно, потому что это незаконное решение. Но сейчас реалии другие. Мы должны сделать всё для того, чтобы наши ребята выступали на соревнованиях. Я вижу, какую работу проделалиРФС, Министерство спорта, чтобы наши юные футболисты были допущены до соревнований.

В пользу бедных

Объявленный ранее УЕФА допуск россиян на турниры вызвал бурную реакцию в Европе. Ряд стран (в их числе Англия, Польша, Украина, Латвия, Литва, Норвегия, Дания, Швеция, Финляндия, Румыния) объявили о том, что не будут играть против российских команд. Однако европейские чиновники не стали менять решение и, по данным Sky News, тихо пытаются уладить конфликт. Официальных комментариев по этому поводу пока не поступало.

— У русофобов давно синдром исключительности — на этот раз они исключили себя из честного состязания, — заявила по этому поводу официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В четверг, 5 октября, министерство молодежи и спорта Украины обратилось к ФИФА и УЕФА с требованием отменить решение о допуске юниорских сборных России к участию в международных турнирах. Также ведомство обратилось ко всем ассоциациям, входящим в состав УЕФА, с просьбой присоединиться к бойкоту любых матчей и турниров с участием россиян.

— Украина сначала отреагировала таким же образом на решение УЕФА, они были категорически против и призывали других бойкотировать то решение, — напомнил «Известиям» почетный президент РФС Вячеслав Колосков. — Сейчас они выступают с призывами отменить решение ФИФА, но на это никто не будет обращать внимания, как и на протесты Швеции, Норвегии, Дании, Англии и так далее. Есть решение руководящих органов, его надо исполнять. Все эти вопли в пользу бедных.

Колосков прав, не все поддерживают этот призыв. Например, в Федерации футбола Венгрии заявили, что уважают и будут соблюдать принятые решения. «Венгерская федерация футбола как ассоциация —член УЕФА всегда уважает и соблюдает все решения и регламенты УЕФА», — сообщили в ответ на вопрос ТАСС, как в федерации относятся к допуску сборных России до 17 лет к турнирам УЕФА и ФИФА.