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В Кремле оценили заявление Зеленского о влиянии РФ на войну в Израиле

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В Кремле негативно оценивают заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия якобы причастна к развязыванию войны в Израиле. Об этом 10 октября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Они не имеют под собой никаких оснований. Мы видим разные процессы, застарелый конфликт, который имеет глубокие корни, много противоречий. Предыстория настолько глубокая, что не все уже владеют нюансами», — сказал он на брифинге.

Накануне Зеленский в видеообращении заявил о наличии информации о том, что Россия якобы заинтересована в разжигании войны на Ближнем Востоке. По его словам, это необходимо для создания раскола в мировом сообществе.

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Утром 7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя движение «ХАМАС». В этой ситуации министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

Позже Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи». 8 и 9 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила наносить удары по сектору Газа. Только за ночь на 9 октября ее истребители, вертолеты и артиллерия поразили более 500 военных целей палестинского движения «ХАМАС» и «Исламского джихада» (запрещенная в РФ организация) в секторе Газа.

9 октября сообщалось, что армия Израиля атаковала 1707 целей радикалов в секторе Газа. В ходе обострения конфликта ЦАХАЛ поразила 475 ракетных установок, 73 военные цели, 24 стратегические военные структуры и 22 подземных объекта.

По последним данным, более 900 жителей Израиля погибли в результате атак движения ХАМАС. В свою очередь минздрав Палестины сообщил, что с начала эскалации в секторе Газа погибли 704 палестинца. Ранения получили около 3,9 тыс. человек. На Западном берегу погибли 17 человек.

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