Международная коалиция во главе с США семь раз за сутки нарушила воздушное пространство Сирии. Об этом 9 октября заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.

«В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано семь нарушений парой истребителей F-16, парой истребителей Typhoon и тремя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C коалиции», — сообщил он.

Кулить добавил, что за сутки со стороны коалиции зафиксировано три случая нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов. По его словам, за сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано девять обстрелов позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок «Джебхат ан-Нусра» и «Исламская партия Туркестана» (запрещены в РФ).

Ранее, 4 октября, сообщалось, что в сентябре зафиксировано 362 случая нарушений протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года со стороны международной коалиции во главе с США. Уточнялось, что только за сутки в районе Эт-Танф зафиксировано 13 нарушений четырьмя парами истребителей F-16, парой истребителей Rafale, парой истребителей Typhoon и многоцелевым беспилотным летательным аппаратом MQ-1C коалиции.

Днем ранее сообщалось о подготовке нападения террористов на пункты дислокации военных России и Сирии с применением беспилотников кустарного производства и модифицированных РСЗО дальнего радиуса действия.