Признание начальника главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилла Буданова о попытках атаковать Запорожскую АЭС (ЗАЭС) — это очередная демонстрация наглой, циничной безнаказанности. Такое мнение 9 октября выразил «Известиям» советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

«Я с большим скепсисом отношусь к тому, что заявление Буданова откроет глаза международной общественности. Это очередная демонстрация такой наглой, циничной безнаказанности», — отметил он.

По его словам, если бы киевский режим понимал, что его привлекут за подобного рода признания, то «украинские власти бы хорошо подумали, прежде чем санкционировать подобные откровения».

«В тот период, когда велись переговоры о подключении МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии. — Ред.) к наблюдению за ситуацией на ЗАЭС, а это было в августе 2022 года, и визит [главы агентства Рафаэля] Гросси с миссией МАГАТЭ готовился достаточно активно, вот в это самое время, и Буданов в этом признался, велась не просто подготовка, а была предпринята попытка силового захвата ЗАЭС <…> В конечном итоге 22 октября они предпринимают еще одну попытку силового захвата, причем с применением тяжелой артиллерии и с применением новейших видов вооружения», — рассказал Карчаа.

Советник гендиректора указал на то, что в конечном итоге это могло привести к серьезному ядерному инциденту.

По его мнению, всё, что происходит, в том числе вокруг ЗАЭС, это квинтэссенция войны, которую ведет против России коллективный Запад руками Украины, используя ее как расходный материал.

Ранее в этот день Буданов в интервью украинскому изданию NV признался, что спецназ ГУР минобороны Украины пытался трижды атаковать и захватить ЗАЭС, но российские силы отбили атаки.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что признание Буданова об ударах по ЗАЭС должно стать «холодным душем для ООН».

До этого, 4 октября, замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что Москва призывает МАГАТЭ фиксировать случаи нападения Украины на ЗАЭС. Он отметил, что возможная атака на ЗАЭС станет очередным эскалационным шагом.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре и перешла под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с РФ в сентябре 2022 года. С начала того же месяца атомная электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ.