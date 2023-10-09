Захарова назвала «холодным душем для ООН» слова Буданова об ударах по ЗАЭС

Заявление начальника Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилла Буданова о попытках атаковать Запорожскую АЭС (ЗАЭС) должны стать холодным душем для Организации Объединенных Наций (ООН) и отрезвить население стран НАТО. Об этом 9 октября заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

Она напомнила, что всё это время представители ООН заявляли, что якобы не могут определить направление удара по станции».

«МИД России неоднократно заявлял о том, что режим [президента Украины Владимира] Зеленского использует атомную станцию в качестве «грязного ядерного оружия» и шантажирует им европейцев. Россия на всех специализированных площадках предоставляла данные в подтверждение обстрелов ЗАЭС со стороны ВСУ. Всё, о чем мы говорили, будет и дальше находить прямое подтверждение», — сказала она в разговоре с «Известиями».

По словам Захаровой, признание Буданова должно вывести из «гипнотического сна» население стран НАТО, которому их власть внушала, что от России исходят угрозы применения ядерного оружия.

Ранее в этот день Буданов в интервью украинскому изданию NV признал, что спецназ его ведомства пытался трижды атаковать и захватить ЗАЭС, однако российские силы отбили атаки. По его словам, в августе 2022 года бойцы ГУР пересекли Каховское водохранилище в районе Энергодара на быстроходных лодках, чтобы создать на левом берегу плацдарм для попытки захвата ЗАЭС. Однако они были вынуждены отступить. Затем ГУР еще дважды пыталось высадиться на левом берегу Днепра, чтобы захватить станцию.

«В последней из этих операций участвовали несколько сотен человек, в том числе командир так называемого иностранного легиона Вадим Попик. Вместе с ним в операции были задействованы новозеландцы и другие иностранцы», — сообщает издание.

После третьей попытки российские силы подвели к берегу тяжелую технику, числе которой были танки, поэтому украинскому спецназу пришлось отступить.

Ранее, 4 октября, замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил,что Москва призывает Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) фиксировать случаи нападения Украины на ЗАЭС. Он также подчеркнул, что Россия продолжает предостерегать Украину и ее союзников от попыток дестабилизировать обстановку вокруг ЗАЭС. Он отметил, что возможная атака на ЗАЭС станет очередным эскалационным шагом.

До этого, 3 октября, Минобороны России сообщило, что российские военные при ротации инспекторов МАГАТЭ зафиксировали неразорвавшиеся снаряды иностранного производства, оставшиеся в результате обстрелов с украинской стороны, в непосредственной близости к ЗАЭС.

25 сентября гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси обсудили вопросы обеспечения безопасности ЗАЭС на полях генеральной конференции МАГАТЭ в Вене. Лихачев отметил, что российская сторона продолжит создавать все необходимые условия для обеспечения эффективного действия МАГАТЭ на станции.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре и перешла под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с РФ в сентябре 2022 года. С начала того же месяца атомная электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ.