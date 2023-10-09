Аналитик рассказал о влиянии конфликта в Израиле на котировки нефти

Нефтяной рынок отреагировал ростом на эскалацию конфликта в Израиле. Об этом 9 октября «Известиям» заявил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

«6 октября по итогам дня нефть марки Brent подорожала на 0,19%, до $84,40 за баррель. Минимум недели зафиксирован на отметке $83,40 за баррель. Цена восстановилась на американской сессии после публикации отчета по рынку труда в США и ослабления доллара. В США были опубликованы отличные данные о росте занятости на 336 тыс. в сентябре, однако отчет показал замедление темпов роста заработной платы», — сказал он.

Эта информация могла повысить спрос на рисковые активы, поскольку ФРС может взять паузу в цикле повышения ставок, считает Антонов.

Аналитик отметил, что, по данным Baker Hughes, общее количество буровых вышек в США на прошлой неделе сократилось на четыре единицы, до 619 шт. Количество нефтяных вышек за неделю понизилось на пять единиц, до 497 шт.

«9 октября на торгах в Азии нефтяные котировки подскочили на 4%. Баррель Brent подорожал до $87,47, WTI — до $85,86. Резкому росту котировок способствовал конфликт между Израилем и Палестиной. Израиль формально объявил войну радикальным палестинским группировкам в секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы. Новый конфликт пока не угрожает серьезными экономическими последствиями, но ситуация нестабильная и требует мониторинга. Если он затронет транспортировку нефти в Ормузском проливе, цены могут вырасти сильнее», — пояснил он.

Снижение цены ниже $86,30 будет означать, что Израиль отошел на второй план. Если цена поднимется выше $91,20, то чаша весов склонится на сторону покупателей, заключил специалист.

Утром 7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. В этой ситуации министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу.

Позже Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен.

По последним данным, число погибших в Израиле после нападения ХАМАС превысило 600 человек, более 2 тыс. пострадали. Кроме того, жительница Израиля Адас из Ришон-ле-Циона рассказала «Известиям», что многих людей похитили или взяли в плен боевики ХАМАС.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина намерена создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей.