Сын Трампа указал на американские автоматы M4 в руках палестинцев

Старший сын 45-го президента президента США, предприниматель Дональд Трамп-младший обратил внимание на видео телеканала Sky News, на котором палестинцы держат в руках на автоматы М4 американского производства. Своим наблюдением Трамп-младший поделился 8 октября в социальной сети X.

Речь идет о материале телеканала, на котором можно увидеть, как палестинцы с Западного берега радуются началу боевых действий ХАМАС, сопровождая свой восторг выстрелами из автоматов в воздух.

«Они скорее похожи на американские М4, нежели на обычные АК-47», ― заметил американский бизнесмен.

Трамп-младший предположил, что это могут быть те же автоматы, которые остались от американских военнослужащих, которые покинули Афганистан.

Ранее, 7 октября, по территории Израиля был совершен массированный ракетный удар со стороны сектора Газа. Боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя движение ХАМАС. Израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен. 8 октября было объявлено, что Израиль официально переходит в «состояние войны».

Вечером 8 октября армия Израиля заявила, что нанесла удары примерно по 800 целям в секторе Газа. По информации военных, они атаковали около 120 целей вокруг Бейт-Хануна — района, который, по их утверждению, служит «террористическим гнездом» для ХАМАС.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина намерена создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей.