ХАМАС отреагировал на решение США об отправке авианосца в Средиземное море
Палестинская группировка ХАМАС заявила, что отправка американского авианосца в акваторию Восточного Средиземноморья будет иметь последствия для администрации президента США Джо Байдена. Об этом сообщил в воскресенье, 8 октября, телеканал Al Jazeera.
«Отправка американского авианосца нас не пугает, и американская администрация должна осознавать последствия этого шага», — цитирует издание заявление группировки.
Ранее вечером стало известно шеф Пентагона Ллойд Остин распорядился направить авианосец USS Gerald R. Ford в восточную часть Средиземного моря в связи с ситуацией в Израиле. Он также добавил, что правительство США будет оперативно предоставлять Армии обороны Израиля дополнительное оборудование и ресурсы, включая боеприпасы.
Ранее в этот день президент США Джо Байден дал распоряжение оказать дополнительную помощь Израилю в связи с атакой палестинского движения ХАМАС. Представители Белого дома заверили, что будут поддерживать тесные контакты с израильскими партнерами.
7 октября по территории Израиля был совершен массированный ракетный удар со стороны сектора Газа. Кроме того, боевики вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя палестинское движение ХАМАС. Израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.
Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен.
Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.