«Известия» показали кадры массированного израильского удара по сектору Газа

Корреспондент «Известий» Ибрагим Исбаита передает кадры массированной атаки Израиля по сектору Газа вечером 8 октября. На них видно, что объекты на горизонте охвачены пламенем.

На видеозаписи с паузами в несколько секунд можно увидеть ракетные удары израильских военных по зданиям на территории Палестинской автономии. Похожие кадры также были опубликованы арабским каналом Al Jazeera.

Ранее вечером 8 октября пролет запущенной Израилем в сектор Газа ракеты попал на видео корреспондента «Известий» Ибрагима Исбаита в момент записи им репортажа с места событий.

Этим же вечером министр обороны Израиля пообещал беспрецедентный ответный удар палестинским радикалам из сектора Газа, который будут помнить и через 50 лет. Он отметил, что Палестина заплатит «очень высокую цену», а ХАМАС пожалеет о начале израильской военной операции.

Днем ранее, 7 октября, по территории Израиля был совершен массированный ракетный удар со стороны сектора Газа. Кроме того, боевики вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя ХАМАС. Израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей.