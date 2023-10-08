Момент пролетающей ракеты в секторе Газа попал на видео корреспондента «Известий»

Корреспондент «Известий» Ибрагим Исбаита, находящийся 8 октября в секторе Газа, сообщил, что армия Израиля нанесла уже больше 800 ударов по приграничным территориям.

«Бои продолжаются как минимум в шести населенных пунктах», — сообщил он под звук пролетающей ракеты.

Жителей этих поселков призвали эвакуироваться.

Ранее в воскресенье во время нахождения в центральной больнице Газы корреспондент показал, как привозят раненых и как прямо на полу проходит первичный осмотр.

Он подчеркнул, что компания Gaza Energy объявила об остановке подачи электроэнергии в сектор Газа с израильской территории.

Днем ранее, 7 октября, по территории Израиля был совершен массированный ракетный удар со стороны сектора Газа. Кроме того, боевики вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя ХАМАС. Израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей.

Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.