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Экс-разведчик США предрек НАТО поражение за неделю при прямом столкновении с РФ

Экс-разведчик Риттер: армии НАТО не выстоят против России больше недели
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Фото: flickr.com
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В случае прямого столкновения НАТО и России альянс будет разгромлен в ближайшее время, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.

«Мы будем терять по 5–6 тыс. солдат в день. И это всё, что сможет сделать армия США. А мы — лучшие в НАТО. Нет ни одной армии страны — члена НАТО, которая бы продержалась больше недели», — указал Риттер.

В американской армии всё построено на обмене огромным потоком информации. Американские командиры взводов действуют на линии фронта с помощью ноутбука. Во время боев их компьютеры открыты, они отсылают отчеты свои командирам, которые в свою очередь пересылают их группам людей, сидящих где-нибудь в бункере и управляющих всем действом, указал военный.

Для обеспечения всего этого необходимо поднимать самолеты, ретранслирующие связь, всё должно работать идеально, добавил военный.

«Если мы пойдем против такого соперника, как Россия, ничего не будет работать. Они заглушат всю связь. Вся связь рухнет», — указал Риттер.

Он также добавил, что в случае отсутствия связи пропадет возможность и программирования техники.

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6 октября экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что отрицание Западом национальных интересов России может привести к началу разрушительной войны в Европе.

Кроме того, 5 октября бывший помощник президента Рональда Рейгана, старший научный сотрудник Института Катона Дуглас Бэндоу заявил, что Вашингтон и его союзники безответственно способствовали созданию обстоятельств, породивших украинский конфликт. По его мнению, политика США стоила жизни украинцам, но виной тому не недостаточная поддержка Киева, а серия внешнеполитических просчетов.

Также в этот день бывший командующий американской армией в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес в интервью польскому изданию Rzeczpospolita сообщил, что американский президент Джо Байден допустил две ошибки в ходе конфликта на Украине. Он отметил, что зачастую за поставкой вооружений Киеву у Вашингтона нет никакого плана.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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