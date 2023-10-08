Польша одной из первых объявила о планах эвакуировать своих граждан из Израиля

Польша отправит в Израиль транспортный самолет для эвакуации своих граждан. Об этом заявил глава польского министерства национальной обороны Мариуш Блащак в воскресенье, 8 октября.

«Польская армия готовится эвакуировать поляков из Израиля. Направим для наших соотечественников транспортные самолеты С-130 Hercules», — написал он в своем аккаунте в соцсети X (бывшая Twitter).

Заместитель министра иностранных дел Павел Яблонский в свою очередь подтвердил эту информацию.

«Мы не оставляем наших соотечественников в беде. Через несколько часов вылетит самолет для эвакуации поляков, ожидающих в аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве. Ситуация на месте остается очень серьезной. Пожалуйста, очень внимательно следите за сообщениями и следуйте рекомендациям местных служб», — написал он также на платформе X.

Польша стала первой страной, сообщившей о намерении эвакуировать своих граждан из зоны палестино-израильского конфликта.

В этот же день посол РФ в Израиле Анатолий Викторов сообщил «Известиям», что граждане России при желании могут покинуть Израиль, так как самолеты продолжают летать. Вопрос об эвакуации он назвал преждевременным. По его словам, одна израильская авиакомпания функционирует в полном объеме, также две российские авиакомпании работают с некоторым ограничением в ночное время.

Также в воскресенье пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации Алия Зарипова сообщила, что в дипведомство начали обращаться россияне с вопросами об организации эвакуации из сектора Газа. Она отметила, что конкретных решений об эвакуации на данный момент нет, поскольку ведутся боевые действия.

Утром 7 октября Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Кроме того, боевики вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя ХАМАС. Израильская сторона начала наносить удары в ответ.

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи». 8 октября премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил, что на территории Израиля уничтожено большинство боевиков ХАМАС, которые проникли за пределы сектора Газа. Таким образом, был завершен первый этап операции «Железные мечи».

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.