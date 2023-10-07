Стало известно о 150 погибших в результате атаки ХАМАС израильтянах

В результате нападения боевиков палестинского движения ХАМАС на Израиль погибло около 150 израильтян, ранения получили более 1110 человек. Об этом 7 октября сообщил телеканал «13».

По данным СМИ, около 20:00 по местному времени (совпадает с мск) ракетному обстрелу подвергся город Шарон в центре Израиля.

Уточняется, что представителям ХАМАС удалось захватить в заложники мирных жителей. Также взяты в плен военнослужащие армии Израиля.

Ракеты, выпущенные палестинцами из сектора Газа, попали в здания в Гиватаиме, к северу от Тель-Авива, а также в Бат-Яме и Ришоне.

В 20:15 было приостановлено заседание правительства в Тель-Авиве из-за звука сирен.

Как сообщалось ранее, боевики ХАМАС контролируют несколько населенных пунктов, а также аванпосты израильской армии, где держат военных в заложниках. Армия обороны Израиля не называет число удерживаемых военнослужащих, но палестинцы сообщили о нескольких десятках заложников.

7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Боевики вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства.

На фоне ситуации власти Израиля в центральной части страны ввели особое положение, а министр обороны Йоав Галант распорядился призвать на военную службу резервистов.

Позже истребители армии Израиля нанесли удары по военным структурам ХАМАС в двух многоэтажных зданиях в секторе Газа, используемых высокопоставленными террористами ХАМАС для террористической деятельности.

В ответ на взрыв жилой башни в центре города Газа боевики наносят крупный ракетный удар 150 ракетами по Тель-Авиву.