Реклама
Прямой эфир
Мир
Французская авиакомпания Air France приостановила полеты в Тель-Авив
Общество
Хакеры передали правоохранителям Запорожской области данные об агентах СБУ
Мир
Экс-сотрудник правительства Израиля раскритиковал спецслужбы страны
Мир
Посол Палестины в РФ допустил начало религиозной войны в регионе
Мир
Стало известно о 150 погибших в результате атаки ХАМАС израильтянах
Мир
Глава Евросовета осудил атаки против населения Израиля
Спорт
Ферстаппен в третий раз подряд стал чемпионом «Формулы-1»
Мир
Украине посоветовали заключить мир с РФ для сохранения своих ресурсов
Мир
Лавров и глава МИД Египта обсудили обострение палестино-израильского конфликта
Политика
В МИД РФ указали на антироссийский вектор внешней политики Швейцарии
Мир
Израиль заявил о прекращении поставок электроэнергии в сектор Газа
Общество
В МЧС предупредили о снеге и сильном ветре в Москве
Здоровье
Врачи назвали белок главным «тормозом» развития рака
Мир
СМИ предрекли компромисс Зеленского с РФ из-за сокращения помощи Запада
Сюжет:

Стало известно о 150 погибших в результате атаки ХАМАС израильтянах

13TV: около 150 израильтян убиты и более 1100 пострадали
0
Фото: Global Look Press/Majdi Fathi
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В результате нападения боевиков палестинского движения ХАМАС на Израиль погибло около 150 израильтян, ранения получили более 1110 человек. Об этом 7 октября сообщил телеканал «13».

По данным СМИ, около 20:00 по местному времени (совпадает с мск) ракетному обстрелу подвергся город Шарон в центре Израиля.

Уточняется, что представителям ХАМАС удалось захватить в заложники мирных жителей. Также взяты в плен военнослужащие армии Израиля.

Ракеты, выпущенные палестинцами из сектора Газа, попали в здания в Гиватаиме, к северу от Тель-Авива, а также в Бат-Яме и Ришоне.

В 20:15 было приостановлено заседание правительства в Тель-Авиве из-за звука сирен.

Как сообщалось ранее, боевики ХАМАС контролируют несколько населенных пунктов, а также аванпосты израильской армии, где держат военных в заложниках. Армия обороны Израиля не называет число удерживаемых военнослужащих, но палестинцы сообщили о нескольких десятках заложников.

7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Боевики вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства.

Восточный пожар: за что воюют Израиль и Палестина
Исламисты ХАМАС напали на страну в годовщину войны Судного дня

На фоне ситуации власти Израиля в центральной части страны ввели особое положение, а министр обороны Йоав Галант распорядился призвать на военную службу резервистов.

Позже истребители армии Израиля нанесли удары по военным структурам ХАМАС в двух многоэтажных зданиях в секторе Газа, используемых высокопоставленными террористами ХАМАС для террористической деятельности.

В ответ на взрыв жилой башни в центре города Газа боевики наносят крупный ракетный удар 150 ракетами по Тель-Авиву.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023